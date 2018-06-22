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Beşiktaş'ta lüks otelde terör operasyonu : 1 gözaltı (2)

Ertan KILIÇ - Ozan URAL-  Çağatay KENARLI - Ali KEREM BENGİN / İSTANBUL - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otele düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle...

Beşiktaş'ta lüks otelde terör operasyonu : 1 gözaltı (2)

Ertan KILIÇ - Ozan URAL-  Çağatay KENARLI - Ali KEREM BENGİN / İSTANBUL - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otele düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks otele saat 22.00 sıralarında geldi. Zırhlı araç eşliğinde gelen ekipler otelde operasyon yaptı. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi. Ekipler saat 00.00 sıralarında otelden ayrıldı. Operasyon kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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