Beşiktaş'ta korkunç kaza: 3'ü çocuk 4 ölü; şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Murat DELİKLİTAŞ-Hüseyin COŞKUN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ TEM Otoyolunda, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Makas atarak kazaya yol açtıkları tespit edilen 2 kişi ile onlara yardım ettikleri belirlenen 2 kişi olmak üzere 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Polis bu kişileri arıyor.

Kaza, TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne yönüne ilerleyen Nurullah Eray'ın kullandığı 33 CNT 40 plakalı araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hiranur Özçelik (9) ile kardeşi Yahya Özçelik'in (8) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ile Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Eray (8) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Seyhan Akçil Özçelik ile 2 çocuğunun cenazelerinin Muş'a, Yusuf Eray'ın cenazesinin ise Bitlis'e götürüleceği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf A., yanındaki kişinin ise Abdülsamet T. olduklarını tespit etti. Ekipler, olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. ile yanındaki Merve Ş. olduğunu belirledi.

EVDE KANLI TİŞÖRT BULUNDU

Şüphelilerin kazanın ardından Bahçeşehir'de bulunan bir eve gittikleri ortaya çıkarıldı. Bu eve yapılan baskında şüphelilerin arkadaşları olduğu belirlenen Fatih İ. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 1 tabanca, 26 fişek ve PTS görüntülerinde şüphelinin olay anında üzerinde olan kanlı tişörtü ele geçirildi.

MAKAS ATAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ DE SABIKALI

4 şüphelinin yakalanması için aralıksız olarak operasyonlar sürdürülürken; makas atan araçtaki şüphelilerden Yusuf A.'nın, ruhsatsız silah, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, intihara teşebbüs suçlarından kaydı poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Nitelikli yağma suçundan aranması bulunan aynı araçtaki diğer şüpheli Abdülsamet T.'nin de, nitelikli yağma, yağma, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, ruhsatsız silah, işyerinden hırsızlık, evden hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama suçlarından kaydı polis kaydı olduğu anlaşıldı.

(FOTOĞRAF)