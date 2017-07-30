Beşiktaş'ta kasise takılan motorize polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Hasan YILDIRIM- Ezgi ÇAPA /İSTANBUL,() Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde 4. Levent girişinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden motorize polis ekibi, 4. Levent girişinde viyadüğe yerleştirilen yaklaşık 10 santimetrelik kasise takılarak kaza yaptı. Motorun gidonunun hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile çarparak yere savruldu. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki polisi ambulansla hastaneye kaldırdı.





SETİ FARKETMEDİ



Otomobili kazaya karışan sürücü Yol üzerine yerleştirilen seti fark edemedi.Hızla gelerek sete çarptıktan sonra benim otomobile vurdu. İki polis yaralandı. Birinin kolu kırıldı. Diğerinde sıyrıklar vardı. Hastaneye kaldırıldı dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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