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Beşiktaş'ta Dünya Kadınlar Günü eylemleri

  Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, () 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Beşiktaş'ta iki ayrı basın açıklaması ile kutlandı. İlk eylem Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından Barbaros Meydanı'nda saat 13.00'da yapıldı. "Dünyadaki...

Beşiktaş'ta Dünya Kadınlar Günü eylemleri

 

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, () 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Beşiktaş'ta iki ayrı basın açıklaması ile kutlandı. İlk eylem Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından Barbaros Meydanı'nda saat 13.00'da yapıldı.

"Dünyadaki Her şey Kadının Eseridir" yazılı pankart açan grup üyeleri, ellerinde çiçeklerle Şehit Yarbay Songül Yakut'un fotoğraflarını taşıdı."Afrin'de savaşan Mehmetçiğe bin selam" şeklinde slogan atan eylemciler basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Zeynep Ses; "8 Martlar tüketim ve eğlence günleri değildir. Hediye alma, çiçek verme , samimiyetsiz siyasetçilerin süslü laflarına inanama zamanlarını istemiyoruz. Ülkemizin sorunlarına çözüm istiyoruz. Biz Cumhuriyet Kadınlarıyız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun" dedi.

"2017 YILINDA 409 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ"
İkinci açıklama Beşiktaş Meydanı'nda Türkiye Kadın Meclisi tarafından yapıldı. Saat 13.30'da Beşiktaş Meydanında toplanan kadınlar, "Kadınlar Durmayacak, Çocuk İstismarını Durduracak" yazılı pankart açarak bir basın açıklaması yaptı. "Kadın cinayetlerini durduracağız" şeklinde slogan atan grup üyeleri basın açıklaması yaptı. Türkiye Kadın Meclisi adına bir basın açıklaması yapan Dilber Sünnetçioğlu "2017 yılı boyunca 409, yalnızca Şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenirken, 115 çocuğun yalnızca bir hastane kayıtlarında istismar edildiğini öğrenirken, kadınlar durdurulmaya çalışıldı ama kadınlar durmadı" diye konuştu.
Yapılan açıklamaların ardından grup dağıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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