Beşiktaş'ta bonzai kullandığı iddia edilen genç öldü

Ersan SAN İstanbul - BEŞİKTAŞ'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Olay Vişnezade Mahallesi Bayıldım Caddesi'nde yol kenarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 genç burada bonzai adı verilen uyuşturucu kullandı. Gençlerden 23 yaşındaki F.O. bir anda fenalaştı. Diğer iki kişi F.O.'nun cebindeki bir miktar parayı ve yine üzerinde bulunan uyuşturucuyu alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.O.'nun kalbinin durmuş olduğunu tespit etti. Bir süre kalp masajı yapılan F.O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.O'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan 2 kişiyi arıyor.

(FOTOĞRAFLI)