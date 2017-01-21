Beşiktaş'ta "Askeri okullar kapatılmasın" eylemi

Enver ALAS-Cemal KÖYÜK/İSTANBUL,() Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, Beşiktaş Demokrasi Anıtı önünde 'askeri okullarımız açılsın' eylemi yaptı.

Yaklaşık 60 kişilik grup, ellerinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla saat 13.30 sıralarında anıt önünde bir araya geldi. 'Askeri okullarımız kapatılmasın' yazılı büyük bir pankart açan grup, sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı.

Eylem, şehitler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Askeri Okullar Açılsın Tertip Komitesi Başkanı Hıdır Hokka, grup adına bir konuşma yaptı.

"ORUDUMUZ OKULLARIYLA BİRLİKTE YAŞAYACAKTIR"

Askeri okulların kapatılmasının hiçbir vicdan ve akıl tarafından kabul edilemeyeceğini kaydeden Hokka, askeri okulların derhal açılması gerektiğini belirtti. Hokka, "Askeri okulları açmak ve eğitmek mecburiyetindeler. Bu ordular olacaksa okullar da olacaktır. Bu ordu savaşacaksa karargahı ve kurmayı olacaktır. Ordumuz okullarıyla birlikte yaşayacaktır. Onlarla birlikte biz de yaşayacağız ve bu cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" dedi. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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