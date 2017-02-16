Besihanede 'buzağı kreşi'

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da büyükbaş hayvan besihanesinde yeni doğan buzağıların hastalanmaması için özel alan oluşturuldu. 'Buzağı kreşi' adı verilen alanda 60 gün boyunca elle beslenen buzağılar, daha sonra diğer hayvanların arasına karıştırılıyor.

Burdur merkeze bağlı Kozluca Köyü'ndeki özel şirkete ait 120 büyükbaş hayvanın bulunduğu besihanede yeni doğan buzağılar için 'buzağı kreşi' adı verilen alan oluşturuldu. Doğumun ardından 3 bin metrekarelik kapalı alana alınan buzağılara, burada oluşturulan özel kulübelerde bebek gibi bakılıyor. Buzağıların hastalanmaması için yapılan uygulamada hayvanlar 60 gün boyunca bu alandan çıkarılmıyor. Elle beslenen hayvanlar 60 günün ardından diğer hayvanların arasına karışıyor.

İşletme yetkilisi Özgür Aksöz, "Burası buzağı kreşi. Buzağılar yaklaşık 60 gün boyunca burada duruyor. Buzağı kulübesini yerden yüksek tutuyoruz ki altları ıslanmasın ve akciğer enfeksiyonuna kapılmasın, daha sağlıklı olsunlar. Etrafını da kış günlerinde rüzgar almasını engellemek için kapattık. Buzağıları sabah akşam, bebek besler gibi elimizle besliyoruz" dedi.

Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun olduktan sonra ailesinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle 4 yıl önce kurduğu besihanede çalışmaya karar verdiğini anlatan Özgür Aksöz, doğduğu topraklarda doymak istediğini kaydetti.

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