BESAŞ'ın alkollü içecek satan bayilere ekmek satışı yapmama kararına tepki (2)

BESAŞ: HALKI DİNLEDİK

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ'ın, alkollü içecek satan tekel bayi ve işyerlerine 31 Mart 2018 tarihinden itibaren ekmek satışı yapılmayacağı kararına tepkilerin dile getirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, Bursa'nın en büyük, Türkiye'nin ise 3. büyük ekmek üretim tesisi olan BESAŞ Halk Ekmek Fabrikası'nın 35 yılı aşkın süredir, ürünlerini, hijyenik ortamda hazırlayıp en sağlıklı ve kaliteli şekilde tüketiciye ulaştırdığı belirtilip, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda, 2016 yılından bu yana alkollü içecek satışı yapan marketlerin bayilik taleplerinin kabul edilmediği ifade edildi. Bu uygulama ile vatandaşların ekmek almaya gönderdiği çocuklarının marketlerde alkolle tanışmasının önüne de geçilmiş olacağınının kaydedildiği açıklamada, bu konuda vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldıkları kaydedildi.

Devlet tarafından sağlığa zararlı uygulamalara yönelik yapılan düzenlemeler ve sosyal hassasiyetler dolayısıyla konuya titizlikle yaklaştıkları görüşünün belirtildiği basın açıklamasında, "BESAŞ, yeni bayilik başvurularında da 2 yıldır uygulanan hassasiyeti, mevcutta alkol satışı yapan bayilerine de ulaştırdı. Bu kapsamda alkol satışı da yaptığı tespit edilen mevcut bayilere tebligat yapıldı ve yeni uygulamaya uyum sağlamaları için süre tanındı. İlgili sürenin sonunda alkol satışına devam eden bayilere ekmek sevkiyatının durdurulacağına yönelik işlemlere başlatıldı" görüşüne yer verildi.