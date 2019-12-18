BERKAY İŞLEV'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA
Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Berkay İşlev (16) ve Ramazan Çelik'in (28) ölümüne ilişkin biri tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada karar verildi....
Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Berkay İşlev (16) ve Ramazan Çelik'in (28) ölümüne ilişkin biri tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan 18 yaşından küçük H.K.'a "Ramazan Çelik'i kasten öldürme" Berkay İşlev'e yönelik "Çocuğa karşı kasten öldürme" ve "Kasten yaralamak" suçlarından toplam 31 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Çatışma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gruptakiler arasında arbede yaşanıyor. Şüphelilerden biri elindeki uzun namlulu silahla ateş etmeye çalışırken, çevredekiler silahı almak için hamle yapıyor.
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