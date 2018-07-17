Berkay'a ameliyat olmasını sağlayan iş adamlarından ziyaret

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, skolyoz hastalığıyla (omurga eğriliği) doğan Berkay Özel'in (4) ameliyatı için gerekli yaklaşık 7 bin TL, Bolu Genç İşadamları Derneği tarafından sağlandı. Ameliyat olan Berkay'ın vücudu alçıya alınırken, daha sonra vücudu çelik korseye alınacak. Anne Özlem Özel, "Berkay'ın şu anda sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben parası olmadığı için sağlığını kaybeden çocuk olsun istemiyorum. Berkay şimdi çok mutlu" dedi.

Bolu'da oturan Murat Özel (37) ve Özlem Özel (33) çiftinin tek çocukları Berkay Özel, skolyoz hastalığıyla doğdu. Doktorların, Özlem Özel’in hamileliği sürecinde çocuklarının skolyoz hastası olarak doğacağını söylemesine rağmen, Özlem Özel evladını dünyaya getirdi. Özel çifti, felç kalma riski olan çocuklarının tedavi edilmesi için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Küçük Berkay'ın hastalıkla mücadelesi yerel medyada da haber oldu. Haberlerin yayılmasının ardından Bolu Genç İşadamları Derneği (BOGİAD) üyeleri, asgari ücretle bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan baba Murat Özel ile görüşerek gerekli olan parayı kendisine verdi. Berkay Özel, 45 gün önce Hacettepe Üniversitesi'nde ameliyat oldu. Ameliyat sırasında 8 kez kalbi durmasına rağmen hayata tutunmayı başaran minik Berkay'ın ailesi çocuklarının ameliyat olmasının mutluluğunu yaşıyor.

Berkay'ın tedavisinde gerekli olan parayı sağlayan BOGİAD, sağlığına kavuşan minik Berkay'ı ziyaret etti. Dernek başkanı Okan Kayışoğlu, "Çocuklarımızın üzülmemesi için elimizden ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Allah çocuğumuza ömür versin. Bizim de bir desteğimiz oldu. Çocuğumuz sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz. Onun gülmesi bizim için yeterli" dedi.

Derneğin eski başkanı Erkan Bektaş ise, "Bizim bu tür konularda empati yapmamız gerekiyor. Ülkemizdeki tüm çocuklara bizim çocuklarımız gibi bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili devletimiz gerekli şeyleri her zaman yapıyor ama her şeyi de devletten beklememek gerekiyor. Bizim de bu tür topluma faydalı organizasyonlarda bulunmamız bu sorumlulukla yaşamamız gerekiyor." diye konuştu.

Anne Özlem Özel ise, "Berkay'ın şu anda sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Berkay birçok kişiye ses olur. Bizim sesimizi duydular birçok çocuğun da sesi duyulur. Ben parası olmadığı için sağlığını kaybeden çocuk olsun istemiyorum. Bir çocuk dünyaya çok zor geliyor. Berkay şimdi çok mutlu. Ameliyatımız bundan 45 gün önce Hacettepe Üniversitesi'nde 2 profesör tarafından yapıldı. Zor bir ameliyat geçirdi. Ameliyat 7 saat sürdü. 7 saat içerisinde 8 kez kalbinin durduğu ve çok müdahaleler edildiğini öğrendik. Berkay ameliyata çok dualarla girdi. Zorlu bir süreç geçirdik. Çok şükür atlattık. Şu anda vücudunda alçı var. Alçı 3 ay daha kalacak. Ondan sonra 1,5 yıl çelik korse kullanacak. İnşallah oğlumuzu sağlıklı günler bekliyor." dedi.

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