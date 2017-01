Bergama'daki eski tekstil fabrikası eğitim merkezi oldu

DÜNYANIN en büyük rüzgar türbini kanadı üreticilerinden biri olan Danimarkalı LM Wind Power Şirketi tarafından kiralanan İzmir'in Bergama İlçesindeki eski bir teksil fabrikasına ait iki depo, eğitim merkezine dönüştürüldü. Merkezde, Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde LM Wind Power Şirketi tarafından yaptırılan ve inşaatı halen devam eden rüzgar türbini kanadı üretimi yapılacak tesiste görevlendirilecek işçilere eğitim verileceği bildirildi.Danimarkalı LM Wind Power Şirketi, bir süre önce rüzgar türbini kanadı üretimi yapmak için Bergama'da 40 milyon Euro'luk yatırım kararı aldı. Ardından da Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimin yapılacağı tesisin inşaatına başlandı. Şirket, bu arada mülkiyeti Bergama Belediyesi'ne ait olan, ilçedeki Sümerbank eski Tekstil Fabrikası'na ait iki depoyu da kiraladı. Şirket, 8 milyon Euro harcayarak, bu iki depoyu eğitim merkezine dönüştürdü. Organize sanayi bölgesinde, ağustos ayında yapımı tamamlanması planlanan rüzgar türbini kanadı üretimi yapacak tesiste çalışacak işçilere teorik ve pratik eğitimin verileceği merkezin açılışı, bugün düzenlenen törenle yapıldı. Törene Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hüseyin Vatansever, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, LM Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben Malefijt, LM Wind Power Avrupa Operasyon Direktörü Jesper Sorensen ve LM Wind Power Fabrika Direktörü Ozan Mamay katıldı.Törende konuşan Ozan Mamay eğitim merkeziyle ilgili bir sunum yaparak, katılımcıları bilgilendirdi.Bergama fabrikasında en az 500 kişinin LM Wind Power üretimine katılacağını belirten Mamay, "Türkiye'deki enerji talebi hızla artmaktadır. Elektrik ihtiyacının 2023 yılında yüzde 30'unu yenilebilir enerji karşılayacak. Ve bizlerde buna göre pozisyonumuzu aldık. Sadece eğitim merkezimize daha üretime geçmeden 8 milyon Euro'luk yatırım yaptık. Eğitim birinci öncelikli konumuz. 6 ila 24 ay arasında sürecek olan eğitimlerimiz için uzmanlarımız bize destek için burada olacaklar" dedi.'6 AY ÖNCE VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLDİ'LM Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben Malefijt de "12 ay içerisinde çalışmaya başlayacak bir fabrika istediğimizi ve ekip kurmak istediğimizi söyleyerek bunun sözünü vermiştik. Sadece LM'yi kastetmiyorum. Bergama Belediyesi başta olmak üzere Ateş Çelik'ten ve uzmanlarımızdan çok sayıda söz aldık. Tabii bu süreçte Türkiye'nin hayatında büyük değişiklikler oldu. Acı olaylar yaşandı. Ekonomik anlamda beklentiler değişti ve TL'nin değer kaybettiğini gördük. Fakat şunu söylemeliyim ki 6 ay önce verilen sözleri bu odadaki herkes yerine getirdi. Tam anlamıyla hazır olabilmek adına iyi bir eğitim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Omuz omuza çabamızla da bunu başarabiliriz. Bergama toplumunun bir parçası olmak istiyoruz. En iyi bireylerinden olmak istiyoruz. Kısa zamanda elde ettiğimiz başarı ile de gurur duyuyoruz" diye konuştu.LM Wind Power Avrupa Operasyon Direktörü Jesper Sorensen ise "Global standartlara baktığımızda LM çalışanlarının iyi bir eğitim aldığını söyleyebiliriz. Avrupa'nın farklı yerlerinde gerçekleşecek eğitimlerimiz olacak. Böylelikle çalışanlarımızın Türkiye'de kariyerlerini geliştirme imkanı olacak. Yerel yönetimlerle, Bergama Belediyesi ile ve Bergama halkı olumlu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.'ÇEVRECİ İLÇEDE ÇEVRECİ YATIRIM'Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, LM Wind Power'ın ilçede yaşam kalitesinin geliştirilebilmesi için özlemle beklenen bir yatarım yaptığını belirtip, "Bergama Organize Sanayi Bölgesi uzun zamandır böyle bir yatırım bekliyordu. Bu, 14 Temmuz'da yapılan sözleşmenin Bergama için büyük bir önemi var" diye konuştu. Çevre faktörünün özellikle Bergama açısından önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Başkan Gönenç, "Türkiye'de Bergama dediğiniz zaman önce tarihi mirası gelir. Hemen sonra Bergama'nın çevre duyarlılığı gelir. İlk çevreci ayaklanmalar Bergama'da başlamıştır. Bundan dolayı böyle çevreci bir yatırımın Bergama'da kurulması çok önemli oldu. Termik santraller gibi kömürle çalışan enerji kaynakları her an başımıza bela açabilir. Bunlara karşı çıkarken rüzgar, güneş gibi yeni enerji kaynaklarına yönelmemiz lazım" diye konuştu. Başkan Gönenç, firmanın Türkiye'de yaşanan darbe girişimine rağmen yatırımda kararlılık göstermesine de teşekkür etti.KANATLARIN TAŞINMASI İÇİN ZİRVESon olarak kürsüye gelen Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan da üretilecek rüzgar türbini kanatlarının güvenli bir şekilde taşınması için İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Çalışmalar hiç aksamadan sürüyor. Bundan sonra da biz yatırımların yerine getirilmesi için yerel yönetim olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.Konuşmaların ardından protokol üyeleri hepbirlikte kurdeleyi keserek açılışı yaptı, eğitim merkezini gezip, bilgi aldı.

