Bergama'da yangında yaralanan işitme engelli kadın helikopterle İzmir'e getirildi (2)

HASTANEDE ÖLDÜ
İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında ağır yaranan ev sahibi duyma engelli 70 yaşındaki Zülkade Karakaya, tedavi altına alındığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın öldü.
HASTANEDE ÖLDÜ İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında ağır yaranan ev sahibi duyma engelli 70 yaşındaki Zülkade Karakaya, tedavi altına alındığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına...
30 Aralık 2016 Cuma 17:49
HASTANEDE ÖLDÜ
İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında ağır yaranan ev sahibi duyma engelli 70 yaşındaki Zülkade Karakaya, tedavi altına alındığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın öldü.
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