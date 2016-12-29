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Bergama'da eğitime kar engeli

İZMİR'in Bergama ve Kınık ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitimden yaralanan 40 kırsal mahallede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Bergama'nın Kozak ve Sınırada bölgelerinde yoğun olan...

Bergama'da eğitime kar engeli
İZMİR'in Bergama ve Kınık ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitimden yaralanan 40 kırsal mahallede okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Bergama'nın Kozak ve Sınırada bölgelerinde yoğun olan kar yağışı nedeniyle 40 mahallenin yolları kapandı. Bergama'nın yüksek ya da iç kesimlerde yer bu bölgelerinde, 40 kırsal mahallede taşımalı sistemden eğitim gören öğrencilere okullar bugün için tatil edildi. Kınık'ta ise Köseler, Örtülü ve Mustaklar mahallesinde yollar kapandı. İzmir Büyükşehir ile ilçe belediyeleri, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor. Öte yandan; özel bir maden ocağında çalışan işçileri Örtülü Mahallesi'ne bıraktıktan sonra Mustaklar'a dönerken yolda mahsur kalan servis aracını, Kınık Belediyesi ekipleri kurtarıldı.

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