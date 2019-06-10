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Bergama Belediye Başkanı Koştu: Dünyanın her yerinde bu tür düzenlemeler var

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'in Bergama ilçesinde, belediyeye ait olan Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri'nde, alkol tüketimi yasaklandı. Tartışmalara yol açan kararın ardından açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu,...

Bergama Belediye Başkanı Koştu: Dünyanın her yerinde bu tür düzenlemeler var

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'in Bergama ilçesinde, belediyeye ait olan Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri'nde, alkol tüketimi yasaklandı. Tartışmalara yol açan kararın ardından açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, mekanın aile sosyal tesisleri olarak kullanıldığını, dünyanın her yerinde bu tür düzenlemelere gidildiğini söyledi.
Bergama Belediyesi tarafından Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri'nde alkol tüketimini yasaklandı. Karar tartışmalara neden olunca Bergama Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Koştu, açıklama yaptı. Belediyenin tek sosyal tesisi olduğunu, bundan önceki 2 dönemde de Bergama'ya sosyal tesis kazandırılmadığını savunan Koştu, "Mevcut sosyal tesis de 10 yıl önce aile sosyal tesisi olarak ilçeye kazandırılmış. Daha önce içinde bir kiracı vardı ardından belediye işletmeye başladı. Burası aile sosyal tesisi olarak planlandı ama bu şekilde kullanılamıyordu. İçinde çocuk parkı var. Açık kapalı alanlarda alkol tüketimi serbestti. Bundan dolayı da tesislerde bir düzensizlik söz konusuydu" dedi.
Tesiste sadece alkolsüz hizmet verilmesine yönelik düzenleme yapıldığını, mekana çocukların ve okullardan piknik yapmak için öğrencilerin de geldiğini vurgulayan Koştu, "Burada bir düzenlemeye ihtiyaç vardı ve biz de bu düzenlemeyi yaptık sadece. Bundan sonra Bergama'ya farklı sosyal tesisler de kazandıracağız" diye konuştu.
Kararın ardından bazı eleştiriler yapıldığını dile getiren Koştu, "'Baskıcı, yasakçı' dediler. Öyle değil, bu sadece bir düzenleme. Üstelik sadece Türkiye'ye ait bir düzenleme değil. Dünyanın her tarafında böyle bir düzenlemeye gidiliyor. Çocukların, ailelerin kullandığı böyle bir yerde bu tür düzenleme yapılabilir. Biz de bunu yaptık. Kısır tartışmalar Bergama'ya hizmeti durdurmayacak. Biz bunlardan kurtulup, yeni tesislerin, yeni yeşil alanların kazandırılması için gece gündüz çalışacağız" dedi.

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