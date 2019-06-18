Berfin’in ilk ameliyatı 12 saat sürdü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap atılan Berfin Özek (19), Bodrum'daki özel hastanede el sallayarak girdiği ameliyattan, yaklaşık 12 saat sonra çıktı. Operasyonu gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, "Ameliyat iyi geçmeden biz operasyon odasından çıkmayız. Biz çıktıysak iyi geçmiştir" dedi. Anestezinin etkisinden çıkan ve uyanan Berfin, hastanedeki odasında gözetime alındı.15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giderken yolu eski erkek arkadaşı tarafından kesilen ve yüzüne kezzap atılan Berfin Özek’in ilk ameliyatı, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanede yapıldı. Genç kız, dün saat 14.00’te el sallayarak girdiği ameliyat odasından yaklaşık 12 saat sonra çıktı. Anestezinin etkisinden kurtulup, uyanan Berfin hastanedeki odasında gözetime alındı. Operasyonu gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, "Bize hep, ‘Ameliyat nasıl geçti’ diye sorulur ve ben de hep aynı şeyi söylerim. Ameliyat iyi geçmeden biz operasyon odasından çıkmayız. Biz çıktıysak iyi geçmiştir" dedi.İLK AMELİYATTA YAPILAN İŞLEMLERProf. Dr. Mehmet Mutaf, Berfin'in göz kapaklarındaki problemlerin giderildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ağız çevresindeki çekintiler ve şekil bozuklukları düzeltildi. Ayrıca, üst dudak ve burnun birbirine yapışması söz konusuydu. Burun delikleri kaybolmuştu bu problemleri çözdük. Olmayan burun deliği oluşturuldu. Burnundaki eğrilik düzeltildi ve bundan sonraki aşamada yüzün derisini değiştirmekte kullanacağımız yeni deriyi elde etmek için konulması gereken silikon aparatlar boyun ve yüz bölgesine yerleştirildi. Önümüzdeki 1,5 aylık süreçte, 3 günlük aralıklarla doku genişletme dediğimiz işlemi yapacağız. İnşallah 1,5 ay sonra da Befin'in ikinci ameliyata hazır olacağını düşünüyorum."ASIL BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER İKİNCİ AMELİYATTAN SONRAProf. Dr. Mehmet Mutaf, doğrudan doku genişletmeyle elde ettikleri yeni ve pürüzsüz deriyle yara bölgelerinin kaplanmasını sağlayacaklarını ve yanık bölgelerin derilerinin değiştirilmesi işlemini gerçekleştireceklerini belirterek, asıl büyük değişikliklerin ikinci ameliyatın ardından olacağını söyledi. Yapılan ameliyatın başarısıyla ilgili olarak gelecek 3- 4 günün kritik olduğunu vurgulayan Mutaf, "Ekip olarak çok yorulduk. Bir kısmımız burada hastanede onu takip edeceğiz, bir kısmımız da evimize gidip dinleneceğiz. 12 saatlik açlık hepimizi çok yordu" dedi.

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