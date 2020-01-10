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Berfin Özek: Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi

GENEL 10.01.2020, 14:32
Berfin Özek: Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek'in (20) yüzüne asit döken eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e (23) verilen 13 yıl hapis cezasını yetersiz bulduğunu açıklamasının ardından genç kız konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin kendisini umutlandığını ve adaletin yerini bulacağına inandığını belirten Özek, "Cumhurbaşkanımız beni kızı yerine koyduğu, savcılara vicdandan bahsettiği için çok teşekkür ederim. Bu söyleminden sonra morallerimiz yükseldi" dedi.
İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta geçen yıl 15 Ocak'ta meydana gelen olayda; dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.
'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ
Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. Dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
ESKİ GÜZELLİĞİMİ VEREBİLECEKLER Mİ?
Casim Ozan Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek, her an başına bir şey gelebilecek korkusu içerisinde yaşadığını ve dışarıya yanında biri olmadan çıkamadığını belirterek, "Verilen ceza çok kısa bir süre, benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size, benim acılarıma eş değer mi? O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum" demişti.
‘BENİM YOLUM KANUN YOLU DEĞİL, HUKUK YOLUDUR’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada, Casim Ozan Çeltik'e kanuna göre en yüksek oranda verilen 13 yıl cezayı yetersiz buldu. Erdoğan, "Geçenlerde bir namussuz, bir alçak, kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın? Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin. Yoksa böyle bir hak olur mu, böyle bir adalet olur mu, buna mı bakacaksın? Onun için buradan ben tüm yargı dünyasına da sesleniyorum; bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyorum; benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir, kanun değildir. Bir defa bunu iyi anlamamız lazım."
BENİ KIZI YERİNE KOYDUĞU İÇİN TEŞEKKÜRLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin kendisini umutlandığını ve adaletin yerini bulacağına inandığını belirten Berfin Özek, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bu kararı beni çok duygulandı. Öncelikle beni kızı yerine koyduğu için, savcılara vicdandan bahsettiği için çok teşekkür ederim. Bu söyleminden sonra morallerimiz yükseldi. Morallerimiz düşmüştü. Yargı dünyasının vicdanen karar vermelerini söyledi, bu beni çok mutlu etti. Sosyal medyada da kampanyalar başlatıldı. Sokağa çıkma endişelerim hala devam ediyor. Bir nebze de olsa rahatladık. Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek. Tabii daha yüksek ceza almasını istiyorum. Her şeyin daha güzel olacağını umuyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz."
Berfin'in annesi Zeynep Özek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının kendisini çok duygulandırdığını vurgulayarak, "Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak. İlk başta çıkmaz bir sokağa girmiştik, 'ne yaparız, ne ederiz?' diye. Bize sahip çıkan herkese teşekkür ederiz." dedi.
Baba Yaşar Özek de sanığın halk arasına karışmasının uygun olmadığını, temiz toplumun içerisinde yerinin bulunmadığını kaydederek, adaletin yerini bulacağına inandığını anlattı.
Berfin'in avukatı Mehtap Sert, verilen cezanın tatmin etmediğini ifade ederek, "Bu sebeple biz bu hukuk mücadelesini istinafa itiraz etmeye karar verdik. Bununla ilgili açıklama yaptık. Berfin ile empati kuran, en başından beri Berfin'in sürecini takip eden Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan, Berfin'in yanında olduğuna dair bir açıklama geldi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan buna dair bir açıklama geldi. Bu açıklamanın kadına şiddetle mücadele anlamında anlamlı buluyoruz ve Cumhurbaşkanı'nın bu samimiyetini devam ettirmesini ve bu alanda gereken şeylerin yapılması için ön ayak olmasını diliyoruz" diye konuştu.

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