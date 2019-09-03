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Berfin'in yüzüne asit atan sanığın yargılanmasına devam edildi
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit türü sıvı attığı iddiasıyla tutuklanan Casim Ozan Çeltik'in (23) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına...
GENEL 03.09.2019, 14:08
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit türü sıvı attığı iddiasıyla tutuklanan Casim Ozan Çeltik'in (23) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Kendisine yöneltilen suçlamaları yine reddeden Çeltik, tahliyesini istedi.
İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Berfin Özek ameliyat olduğu için yer almadı. Duruşmaya, Berfin'in annesi Meryem Özek ile ağabeyi Barış Özek, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, yazar psikolog Ayşe Önal, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in eşi Nihal Tekin, İskenderun Kadın Platformu üyeleri ile Hatay ve Adana barolarının temsilcileri katıldı. Casim Ozan Çeltik ise, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını yaptı. Yine suçlamaları reddeden Çeltik, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adliye çıkışında açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, şiddete karşı duruş ile ilgili burada olduklarını belirterek, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ülkemizdeki sosyolojik denge sebebiyle nedense hep şiddete maruz kalanlar kadınlarımız oluyor. Neden hep kadınlar, asıl sebebinin araştırılması gerekir" dedi.
İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Berfin Özek ameliyat olduğu için yer almadı. Duruşmaya, Berfin'in annesi Meryem Özek ile ağabeyi Barış Özek, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, yazar psikolog Ayşe Önal, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in eşi Nihal Tekin, İskenderun Kadın Platformu üyeleri ile Hatay ve Adana barolarının temsilcileri katıldı. Casim Ozan Çeltik ise, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını yaptı. Yine suçlamaları reddeden Çeltik, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adliye çıkışında açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, şiddete karşı duruş ile ilgili burada olduklarını belirterek, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ülkemizdeki sosyolojik denge sebebiyle nedense hep şiddete maruz kalanlar kadınlarımız oluyor. Neden hep kadınlar, asıl sebebinin araştırılması gerekir" dedi.
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