Bereketin simgesi nar, Uzak Doğu yolcusu

İZMİR'in Selçuk ve Foça ilçelerine bağlı kırsal mahallelerinde nar hasadı başladı. Bereketin ve bolluğun simgesi olan nar, ihracatçıların da gözdesi oldu. Vitamin deposu olan narın bu yıl ilk kez Uzak Doğu pazarına girmesi hedefleniyor.İzmir'deki Selçuk ilçesinin Barutçu mevkisinde narenciyeye alternatif gelir kaynağı olarak üretilen nar, bu yıl yüzleri güldürdü. Kıpkırmızı narlar önce dalından kesildi, işletmelere götürüldükten sonra ise boylarına göre paketlendi. Narın kendileri için çok kıymetli bir meyve olduğunu ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, içleri olgunlaşmış ve rengini bulmuş narların kesildiğini ve paketleme yerlerine götürüldüğünü söyledi. Nar üretiminin son 7-8 yılda daha fazla yaygınlaştığını belirten Uçak, "Hicaz narının dikimi çoğaldı. Talep de artıyor. Rusya, Almanya, Irak gibi 68 ülkeye nar gönderiyoruz. Son derece memnunuz. Bu yıl da iyi bir sezon geçirmeyi diliyorum. Üreticiler de kalite, verim ve fiyatlardan gayet memnun. Nar üretiminde hava şartları iyi gittikten sonra herhangi bir risk yoktur. Sadece gece çok soğuk, gündüz çok sıcak olursa, ürün sıcaklık farklarından etkilenebilir. Narda çatlamalar olabilir. Çatlayan narları meyve suyu olarak kullanıyoruz. Böylece onlar da katma değere dönüşüyor. Hiçbir kaybımız olmuyor" dedi.‘2018 YILINDA 68 ÜLKEYE NAR İHRACATI YAPTIK’Ege İhracatçılar Birliği (EİB) olarak 2018 yılında toplam 114 milyon dolarlık, 207 bin ton nar ihraç ettiklerini anlatan Hayrettin Uçak, yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini söyleyerek şöyle konuştu: "2018 yılında 68 ülkeye nar ihracatı yaptık. Bu yıl geçen seneye göre daha iyi olmasını umuyoruz. Hedefimiz bu rakamın üzerine çıkmak. İhracatta yüzde 10'luk bir artış olmasını umuyoruz. EİB olarak iki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi hazırlanıyor. Nar, çekirdeksiz taze üzüm ve kiraz üzerinde çalışıyoruz. Narımızı Uzak Doğu'da tanıtacağız. Kiraz da ilk kez Çin'e ihraç edildi. Narı da ilk kez Uzak Doğu'ya göndereceğiz."ÜRETİCİNİN ALICI BULMA SORUNU YOKSelçuk ilçesindeki Barutçu Mevkisi'nde 20 dönüm bahçesi bulunan Süleyman Özver (60) verimden oldukça memnun olduğunu söyleyerek, "Tarlamda 25 kişi çalışıyor. Bir günde yaklaşık 12 ton nar çıkarıyoruz. Bu narlar 20 güne biter. Bu sene verimden memnunuz. Bu yıl ürünlerin fiyatı da arttı. Narım para ediyor. 7 yıldır aynı kişiye satıyorum. Kime satacağım diye bir sıkıntım yok" dedi.Nar keserek para kazanmaya çalışan üniversite öğrencisi Mine Kara (22) da bu işi severek yaptığını ve yevmiyeyle çalıştığını belirterek, "Açıköğretimde üniversite okuyorum. Ama aileme destek olmak da istiyorum. Mandalina ve nar kesiyoruz. Babam dayıbaşıdır. Ben de iki senedir tarladayım. Kendi bahçemiz de var. Bu nedenle bu işi çocukluğumdan beri biliyorum. Yağmurda biraz zor oluyor. Onun dışında bir zorluğu yok" diye konuştu.‘İKİ ÇOCUĞUM İÇİN ÇALIŞIYORUM’Nar toplayanlardan biri olan, iki çocuk annesi Şükriye Çakal ise şunları söyledi: "İki çocuğum var, ikisini de okuttum. Bu mevsimde nar kesiyoruz. Sabah 05.00'te kalkıyoruz. 06.30 gibi işe başlıyoruz. Çocuklarım için çalışıyorum. Sezon yaklaşık 20 gün sürüyor. Bahçenin durumuna göre süre değişiyor. İşin zor tarafı da var güzel tarafı da var. Hep birlikte eğlenerek çalışıyoruz. Yorucu ama çalışmayana para yok. Eşim emekli birlikte çalışıyoruz."FOÇALI ÜRETİCİ DESTEK İSTEDİİzmir'in Foça ilçesindeki nar üreticileri ise aracıların verdiği fiyatların maliyeti bile karşılamadığını iddia etti. Foça'ya bağlı kırsal Ilıpınar Mahallesi'nde 10 yıldır üretim yaptığını belirten Doğan Güçlü, pek çok üreticinin nar ünetmekten vazgeçtiğini ancak kendisinin yetiştirmek için çaba göstermeye devam ettiğini belirterek, "Bin ağaçtan fazla narım var. 20 ton civarında ürün elde ediyorum. Kendi öz kaynaklarımızı kullanarak, kendi ellerimizle bu ağaçları diktik. 10 yıldır emek verdik, büyüttük. Bu narların çiçeklerinin, meyvelerinin ve yeşilliklerinin verdiği manevi haz bizi çok mutlu ediyor. Ancak emek veriyoruz, burada insanlar çalışıyor, maddi getirisi ise çok az. Geçen yıl 20 ton civarında üretim yaptım. Özellikle Sayın Tarım Bakanımız’dan bizler gibi iyi niyetli üreticilere mazot, gübre ve özellikle elektrik faturalarında yardımcı olmalarını istirham ediyoruz" dedi.NAR YERİNE ZEYTİN AĞACI DİKİLDİNar üreticilerinin tamamına yakınının ağaçlarını söktüğünü, yerlerine zeytin ağacı diktiğini anlatan Güçlü, şöyle devam etti:"Biz de sabrımızın son limitindeyiz. Bundan 10 yıl önce arz talep doğrultusunda hesap yapılmadan, üretici özendirilerek, bölgede adeta seferberlik halinde büyük ölçüde nar ekimi yaptırıldı. Şimdi üretici gerçekten çok zor durumda. Ben burayı söksem, dümdüz etsem, buğday, pamuk eksem hatta kiraya versem daha karlı olur."