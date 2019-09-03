Benzer isimli kooperatifin borç tebligatları bıktırdı

ANTALYA'da hizmet veren Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Durali Kolpak, ekonomik gerekçelerle kaçtığı iddia edilen Yeni Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Coşkun'a ait borçlara yönelik tebligatların kendilerine geldiğini söyledi. 'Yeni' takısıyla 6 yıl önce kurulan kooperatifin mağduru olduklarını söyleyen Kolpak, "Kooperatifimize ait araçlara dahi haciz geldi. Vatandaş bana 'Niye kaçtın, kooperatifi neden boşalttın' diye soru soruyor. Tebligatlardan bıktık usandık" dedi.

Antalya'da ulusal bir gazetenin ekinde çıkan 'Başkan kaçtı, esnaf şaşkın' haberinde Yeni Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Coşkun'un, hakkındaki usulsüzlük soruşturması sonrası ortadan kaybolduğu iddia edildi. Haberde, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Coşkun hakkında soruşturma başlattığı, olağanüstü genel kurul öncesinde 70 kişinin toplu üye yapıldığı, 65 üyenin ise hiçbir gerekçe gösterilmeden üyelikten ihraç edildiğine yönelik tespitler yer aldı. Bir kooperatif üyesi, Başkan Coşkun'a ulaşamadıklarını, kooperatif merkezindeki eşyaların da ikinci el eşya dükkanına satıldığını iddia etti. 110 esnafa 3 milyon TL kredi dağıtan Yeni Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından üye dosyalarıyla birlikte kaçtığı iddia edilen Başkan Mehmet Coşkun ise iddiaları kabul etmedi.

'NEDEN KAÇTIN' SORUSU BAŞKANI KIZDIRDI

Konyaaltı'nda yıllardır hizmet veren Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Durali Kolpak ise 'Yeni' takısıyla 6 yıl önce kurulan kooperatifin mağduru olduklarını söyledi. Haberde adı geçen kooperatifin, kendi kooperatifleri arasında isim açısından sadece 'yeni' takısı farkı olduğunu dile getiren Kolpak, "Bazı yerlerde 'Senin haberin çıktı' diye soranlar oluyor. Konyaaltı Kooperatifi deyince insanlar bizi tanıyor. Vatandaş bana 'Niye kaçtın, kooperatifi neden boşalttın' diye soruyor. Yeni adıyla olan kooperatif, 6 yıl önce kuruldu. 1 yıl hizmet verdi, sonra da battı. Ekonomik sıkıntı içinde, borçları var, personel maaşlarını dahi ödeyemedi. Borçlular bize ihbarname gönderiyor. İhbarlarda yeni takısı yazılmıyor, sadece adımız var. Ama borçlu kısmında Mehmet Coşkun yazıyor. Zamanımızın büyük bölümü tebligatlara itiraz etmekle geçiyor" dedi.

'BIKTIK USANDIK'

'Yeni' takısıyla kurulan kooperatife ilçede gerek olmadığını belirten Kolpak, "Adımızı yıprattılar. Bunun zararını çok görüyoruz. Araçlarımıza haciz geldi. Bunu kaldırtmakla uğraşıyoruz. Bizim kimseye borcumuz yok. Üyelere en fazla desteği veren kooperatiflerin başında geliyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın bu tür takılarla benzer kooperatifler kurulmasına izin vermemesi lazım. Tebligatlardan bıktık usandık. İş yerimize dahi haciz geldi. Bizi başkaları ile karıştırıyorlar. Bakanlığın bu durumu bir an önce düzeltmesi lazım. Sadece adının önüne takı eklenmesiyle aynı isimli kooperatiflerin kurulmaması gerekiyor" dedi.



