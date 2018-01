Bem-Bir-Sen'den Hürriyet, Posta ve CNN Türk yazar ve muhabirlerine ödül

BELEDİYE ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) trafik kazasında yaşamını yitiren sendikanın eski genel sekreteri adına verilen, 'İbrahim Keresteci Basın Ödülleri' Diyarbakır'da düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Hürriyet yazarı ve CNN Türk yorumcusu Abdulkadir Selvi, Posta Gazetecisi yazarı Nedin Şener ve CNN Türk muhabri Fulya Öztürk de ödüllendirildi.Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) trafik kazasında yaşamını yitiren sendikanın eski genel sekreteri adına verilen, 'İbrahim Keresteci Basın Ödülleri' dağıtımı ile ilgili Diyarbakır'da tören düzenlendi. Törene, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye başkan vekili Cumali Atilla, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, sendika üyeleri, ödül alan gazeteciler ve konuklar katıldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, önce gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, şehirlerin medya yolu ile tanıtılmaya başlandığı son 40 yılda kadim Diyarbakır şehrinin maalesef terörle boğuştuğuna dikkati çekti. Eker, bu toplantı vesilesiyle çok sayıda medeniyeti emzirmiş ve ona beşik ve yuva olmuş kadim şehir Diyarbekır'ın bu vesileyle az da olsa anlatılma imkanı bulacağını umduğunu belirtirek, "Diyarbekir'ı, yeryüzündeki kadim şehirlerle eşleştireceksek, ona bir kardeş arayacaksak inanın bu kardeş Kudüs olur. Tıpkı Kudüs gibi burası da tarih boyunca gerçek anlamda bir çoğulculuğun, barış içerisinde çokluğun birlik içinde yaşadığı bir şehir. Asırlar boyu bu şehir son 40 yıl öncesine kadar bu vasfıyla anıldı. Diyarbekir, Hristiyanlığın, Müslümanlığın, Museviliğin, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Zazaların birlikte barış içinde yaşadığı bir şehir oldu" dedi.Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ise, trafik kazası sonucu 2010'da yaşamını yitiren sendikalarının eski Genel Sekreteri İbrahim Keresteci anısına verilen basın ödüllerinin bu yıl sekizincisini düzenlediklerini ifada ederek, medyanın sorunları çözen, toplumu aydınlatan ve insanlara perspektif kazandıran önemli araç olduğunu söyledi. Turbay, şöyle dedi:"Bunu en net haliyle 15 Temmuz'da yaşadık ve gördük. Basın emekçisi kardeşlerimiz sayesinde ihaneti gördük ve meydanlara indik. Hainlerin ihanetlerini ve katliamlarını an be an kaydettiler ve o kayıtlar bugün mahkemelerde. Bu hainlerden hesap sorulurken en önemli delil niteliğinde. O ihanet gecesinde şehit olan, gazi olan gazeteci kardeşlerimiz de vardı."DOĞAN GRUBUNA 3 ÖDÜLÖdül töreninde Hürriyet yazarı ve CNN Türk yorumcusu Abdulkadir Selvi, Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener ve CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de ödüllünderildi. Selvi, Şener ve Öztürk'ün ödüllerini Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Sendikanın Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu ve Recayi Karkslı onları temsilen Doğan Haber Ajansı () Diyarbakır Büro Şefi Ferit Aslan'a verdi.

