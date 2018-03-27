Belkahve’deki Ata Anı Evi'ne ziyaretçi akını

BORNOVA Belediyesi’nin, Atatürk’ün 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu öncesi kahve içip kenti seyrettiği Belkahve’de açtığı Ata Anı Evi'ni, açılışının yapıldığı 9 Eylül 2016 tarihinden bu yana 23 bin kişi ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in kurtuluş günü kenti ziyaret ettiği Belkahve’de bir Anı Evi kuran Bornova Belediyesi, ziyarete gelenlerin tarihe yolculuk yapması için de çeşitli filmlerin izletilmesini ve savaştan kalma eşyaların sergilenmesini sağladı. Ata Anı Evi, açıldığı 9 Eylül 2016’dan bu yana vatandaşlardan büyük bir ilgi gördü ve 23 bin kişi burayı ziyaret etti. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği, okul gezilerinin vazgeçilmez durağı olan Ata Anı Evi, Bornova Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına yönelik olarak yapılan kültür turlarının da önemli bir parçası oldu.

Dönemin ruhunu ve izlerini taşıyan Ata Anı Evi’nde Türk Süvari Birlikleri’nin İzmir’e girişi sırasında dikilen Kuvay-i Milliye dönemi Türk Bayrağı, dürbünü, kalpağı ile Türk subay kılıcı, süngüleri, tüfeği, mermiler ve yine Türk askerlerine ait kütüklük ve harita çantası gibi işgal yıllarına ait eserler bulunuyor. Ayrıca kitaplığın arkasında bulunan gizli bölümde ise döneme ait kahve fincanları ile gramofon, savaş planları, Sevr Anlaşması’nın ilk haritası, istiklal madalyaları, döneme ait şamdan telefon ve daktilo ile ilk baskı 'Nutuk' kitabı yer alıyor. Ata Anı Evi’de bulunan özel bir sistem de gelen ziyaretçileri mutlu ediyor. 2 koltuktan oluşturulan köşede isteyenler Atatürk ile yan yana oturuyormuş gibi fotoğraf çekilebiliyor.

TAŞ KİTABE BORNOVA’DA BULUNDU

Ata Anı Evi, ayrıca çok önemli bir tarihi belgeye daha ev sahipliği yapıyor. Vali Kazım Dirik’in 1926 ile 1928 yılları arasında Belkahve’de bulunan çeşmenin alınlığına koydurduğu ve bir süre sonra Kavaklıdere Mahallesi Camii bahçesinde bulunarak korumaya alınan kitabede Arap harfleriyle, 'Vatanın ruhu büyük Gazi. Düşman ordusunu denize atarken bu çeşmenin bulunduğu Belkahve’den İzmir ve denizi temaşa buyurmuşlardır' yazıyor.



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