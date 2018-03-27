Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

Belkahve’deki Ata Anı Evi'ne ziyaretçi akını

BORNOVA Belediyesi’nin, Atatürk’ün 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu öncesi kahve içip kenti seyrettiği Belkahve’de açtığı Ata Anı Evi'ni, açılışının yapıldığı 9 Eylül 2016 tarihinden bu yana 23 bin kişi ziyaret etti. Mustafa...

Belkahve’deki Ata Anı Evi'ne ziyaretçi akını
BORNOVA Belediyesi’nin, Atatürk’ün 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu öncesi kahve içip kenti seyrettiği Belkahve’de açtığı Ata Anı Evi'ni, açılışının yapıldığı 9 Eylül 2016 tarihinden bu yana 23 bin kişi ziyaret etti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in kurtuluş günü kenti ziyaret ettiği Belkahve’de bir Anı Evi kuran Bornova Belediyesi, ziyarete gelenlerin tarihe yolculuk yapması için de çeşitli filmlerin izletilmesini ve savaştan kalma eşyaların sergilenmesini sağladı. Ata Anı Evi, açıldığı 9 Eylül 2016’dan bu yana vatandaşlardan büyük bir ilgi gördü ve 23 bin kişi burayı ziyaret etti. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği, okul gezilerinin vazgeçilmez durağı olan Ata Anı Evi, Bornova Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına yönelik olarak yapılan kültür turlarının da önemli bir parçası oldu.
Dönemin ruhunu ve izlerini taşıyan Ata Anı Evi’nde Türk Süvari Birlikleri’nin İzmir’e girişi sırasında dikilen Kuvay-i Milliye dönemi Türk Bayrağı, dürbünü, kalpağı ile Türk subay kılıcı, süngüleri, tüfeği, mermiler ve yine Türk askerlerine ait kütüklük ve harita çantası gibi işgal yıllarına ait eserler bulunuyor. Ayrıca kitaplığın arkasında bulunan gizli bölümde ise döneme ait kahve fincanları ile gramofon, savaş planları, Sevr Anlaşması’nın ilk haritası, istiklal madalyaları, döneme ait şamdan telefon ve daktilo ile ilk baskı 'Nutuk' kitabı yer alıyor. Ata Anı Evi’de bulunan özel bir sistem de gelen ziyaretçileri mutlu ediyor. 2 koltuktan oluşturulan köşede isteyenler Atatürk ile yan yana oturuyormuş gibi fotoğraf çekilebiliyor.
TAŞ KİTABE BORNOVA’DA BULUNDU
Ata Anı Evi, ayrıca çok önemli bir tarihi belgeye daha ev sahipliği yapıyor. Vali Kazım Dirik’in 1926 ile 1928 yılları arasında Belkahve’de bulunan çeşmenin alınlığına koydurduğu ve bir süre sonra Kavaklıdere Mahallesi Camii bahçesinde bulunarak korumaya alınan kitabede Arap harfleriyle, 'Vatanın ruhu büyük Gazi. Düşman ordusunu denize atarken bu çeşmenin bulunduğu Belkahve’den İzmir ve denizi temaşa buyurmuşlardır' yazıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314