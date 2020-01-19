Belgrat Ormanı'nda giriş trafiğini kilitleyen kaza
Ahmet KONANÇ/İSTANBUL,() Belgrad Ormanı'nda yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Aracın sürücüsü yaralanırken, aracı vinçle kaldırma çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza Belgrad Ormanı Sarıyer'deki ana girişinin 1 kilometre uzağında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 D 0955 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Boş damacana yüklü araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdüler. Aracı kurtarma çalışmaları için olay yerine vinç getirildi. Kurtama çalışmaları sırasında, pazar gününü Belgrad Ormanı'nda geçirmek isteyen vatandaşların araçları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından araç çekiciye konularak götürüldükten sonra trafik normale döndü.
(FOTOĞRAF)
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016