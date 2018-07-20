Belek'te 2 bin caretta yuvası

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - EKOLOJİK Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, 21 yıldırı ekolojik çalışmalar yaptıkları Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bu yıl 2 bine yakın caretta caretta yuvası tespit etmeyi umduklarını söyledi. Dr. Canbolat, kumsaldan kum alındığını, bunun da yuvalara zarar verdiğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, caretta carettaların yuvalama alanı olan Belek Turizm Bölgesi'nde 1998 yılından beri Hacettepe Üniversitesi ve Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) ortaklığında Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi'ni yürüttüklerini söyledi. Her yıl caretta carettaları gözlemlediklerini kaydeden Dr. Canbolat, kaplumbağaların yuvalama sezonunun hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl erken başladığını ifade etti. Belek bölgesinde 2 bine yakın caretta caretta yuvası olacağını tahmin ettiklerini kaydeden Dr. Canbolat, "Ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımız sahillerde gece gündüz çalışıyor. 8'i yurt dışından olmak üzere 45 kişilik ekiple mayıs ayında bölgede çalışmalara başladık" dedi.

'SAHİLDEN KUM ALINIYOR'

Belek, Boğazkent ve Denizkent bölgelerinde caretta caretta yuvalarını tespit etmeye çalıştıklarına işaret eden Dr. Ali Fuat Canbolat, şunları kaydetti:

"Maalesef bazı bölgelerde kum tepelerinde tahribat yapılmış. Sürekli kum alımları yapılmış. Bazı bölgelerde de tesisler yapılmış. Kıyı kanuna göre bu yasak. Bu durum yuvalama kumsallarına zarar veriyor. Projenin sahibi Çevre Şehircilik Bakanlığı. Hükümetimiz, yuvalama alanları ve deniz kaplumbağalarını korumakla yükümlü. Çünkü uluslararası sözleşmeler imzalanmış. Bu sözleşmeler doğrultusunda deniz kaplumbağalarının yaşam habitatlarını korumamız lazım. Biz bu olanları bakanlığa rapor etmek zorundayız."

2 BİN YUVA BEKLİYORUZ

Dr. Canbolat, günlük çalışma programı hakkında da bilgi verdi. Gönüllülerle birlikte saat 04.00'ten itibaren 13 kilometrelik kumsalda gözlem yaptıklarını kaydeden Dr. Ali Fuat Canbolat, "Öğle saatlerine kadar kumsalda çalışma yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızın bir bölümü biyoloji bölümü öğrencileri. Geçen yıl yuva sayısı 1600, bir önceki yıl 2 bin 500'dü. Bu sezon ise mayıs ve haziran aylarında hızlı bir yuvalama vardı. Önceki yıllara göre temmuz ayında bir düşüş var. Bu yıl ise 2 bine yakın yuva olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.



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