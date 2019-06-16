Belediyenin hayvan barınağına götürülen kedinin boynunun kırıldığı iddiası

ZONGULDAK’ta Sevim Kazancı (50), kısırlaştırılmak üzere belediyeye ait hayvan barınağına götürdüğü 'Sarı' isimli kedisinin, burada bir çalışan tarafından boynu kırılarak öldürüldüğünü iddia edildi. Kazancı, veteriner hekimin kendisine, kedinin kutusundan kaçtığını, çalışanın da yakalamak isterken boynunu kırdığını söylediğini belirtti.​Olay, Perşembe günü meydana geldi. Mahallesinde 45’e yakın sokak kedisini besleyip, onların sağlık durumlarıyla ilgilenen Sevim Kazancı (50), 'Sarı' isimli sokak kedisini kısırlaştırmak istedi. Zonguldak Belediyesi’ne ait hayvan barınağı ile irtibata geçen Sevim Kazancı, kediyi veteriner hekim R.A.’nın talebi doğrultusunda barınağa bıraktı. Ancak bir gün sonra Kazancı'ya, kedinin öldüğü bilgisi verildi. Olayı araştıran Sevim Kazancı, veteriner hekimden kedinin boynunun kırıldığını öğrendi. Kazancı, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Kazancı, evinin terasında ise Sarı’nın 4 yavrusuna bakmaya devam ediyor.Kendisine barınak yetkililerince ilk önce kedisinin hasta olduğu için, ardından da boynunun kırıldığı için öldüğünün söylendiğini belirten Sevim Kazancı, “Belediyeye bu güne kadar sadece kuduz aşısı için kedi götürmüştüm, böyle bir iş için asla bir kedi götürmedim. Sarı’nın hiçbir rahatsızlığı yoktu. Daha 3 ay önce 4 kedi yavrusu dünyaya geldi. Kısırlaştırmak istedim. Bunun için de veterinere götürecektim. Özel veterinere sakat bir kediyi ameliyat ettirdim ve doğuramayan bir sokak kedisini sezaryen yaptırdım. Bunları borçla yaptırdığım için Belediyenin Hayvan Barınağı’na gideyim, orada yaptırayım dedim. Belediyenin suçu yok. Belediyenin veterineri ile irtibata geçtim. O da önceki gün kediyi getir bırak dedi. Bıraktım ve daha sonra bana telefonla kedimin öldüğü bana söylendi. 'Kediniz hasta miydi?' diye sordular. Ben hasta kediyi gözünden tanırım dedim. Kedimin hasta olmadığını söyledim. Hasta olması mümkün değil, sağlamdı. Nasıl öldü filan araştırmaya başladık. Başka veterinerler görüştüm, sağlam kedinin kabının içinde ölmesinin mümkün olmadığını söylediler. Daha sonra tabi ben gidip barınağa sordum ne olduğunu. Bana veteriner hekim R.A., ‘Sevim Hanım, toplantı yaptım ve çalışanları sıkıştırdım. Kediniz kutusundan kaçmış. Bir elemanımız ise yakalamak isterken boynunu kırmış’ dedi. Kameralara bakmak istedim, o görüntüyü bir türlü bulamadı. Ben de ne gerekiyorsa, onu yapacağım” dedi.Kedisinin 3 aylık 4 yavrusu bulunduğunu gözyaşları içerisinde anlatan Sevim Kazancı, “Sokakta hayvanlar aciz, sahip çıkanlar var, ama sahip çıkanlara da sahip çıkan yok. Benim sağlam hayvanım neden ölsün? 4 tane hayvanım yetim. Konuşurken dayanamıyorum, 4 tane yavrusu kaldı. Hayvanı canlı bir birey olarak görmüyorlar. Borcum olmasaydı aslında özelde yaptırıyordum. Param olmadığı için böyle oldu. Belediye Başkanımızı aradım, ona anlattım. Çok üzüldü, kendisi şehir dışında olduğunu söyledi. Gelince de görüşeceğiz. Tek ricam kedilere güzel bir barınak” diye konuştu.İşine dolmuşla gidip gelmek yerine yürüdüğünü ve artan para ile de kedilere mama aldığını belirten Sevim Kazancı şöyle konuştu:"Eşim emekli, Haziran ayında da benim işim bitiyor. Ben sabahları otobüsle işe gidiyorum, akşamları ise yürüyerek geliyorum. O yol parasıyla kedilere ciğer alıyorum. Yani öyle zengin birisi değilim. Hayvan bakmak tamamen zengin işi. Ben şartlarımı zorluyorum. 3 çocuk okutan bir anneyim ben, ama kedilere bakmak zorundayım. Eğer bana barınakta sorunlu bir çalışan olduğu söylenseydi, ben kedimi ya oraya bırakmazdım, ya da çocuğumu başına koyardım.”Ölen kedisini barınaktan aldıklarını ve bahçeye gömdüklerini belirten Sevim Kazancı, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI