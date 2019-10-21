Belediyeden satılık helikopter

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti'li Burhanettin Kocamaz döneminde alınan çift motorlu helikopteri, 17 milyon 515 bin 783 lira artı KDV muhammen bedel ile satışa çıkardı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, dönemin başkanı İYİ Parti'li Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 2018 yılında çift motorlu helikopter aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı'nı devralan CHP'li Vahap Seçer ise tasarruf tedbirleri kapsamında helikopterin kiraya verilmesine karar verdi. Temmuz 2019'da helikopterin, Hava Taksi hizmeti de vereceği duyuruldu. Ancak saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksi beklenen ilgiyi görmedi. Bunun üzerine, helikopterin satışına karar verildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, muhammen bedeli 17 milyon 515 bin 783 lira artı KDV olarak belirlenen helikopter için 6 Kasım 2019'da ihale düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek ihaleye girmek isteyen kişi ya da şirket şartname bedeli olarak 2 bin TL ödeyecek. İhalenin geçici teminat bedeli ise 525 bin 473,50.



Üretim yılı 2011 olan Agusta Leonardo tipi helikopter, İtalyan yapımı.