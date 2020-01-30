Belediyeden öğrencilere ücretsiz kuaför hizmeti

VAN'ın Tuşba Belediyesi, yarıyıl tatilinin bitimine sayılı günler kala, kırsal mahallelerdeki erkek öğrencileri ücretsiz tıraş ettirdi, kız öğrencilerin ise saç bakımını yaptırdı. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bin öğrenciye kuaför hizmeti verildiğini söyledi.Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sosyal sorumluluk' projesi kapsamında, bir yılda bin yaşlı vatandaşa ulaşılarak, evde bakımları yapıldı. Proje kapsamında, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla, 3 Şubat günü okula başlayacak olan öğrencilere, ücretsiz kuaför hizmeti verildi. Öğrenciler, ilçenin Şemsibey Mahallesi'nde bir araya gelip kuaförler tarafından tıraş edildi, Kız çocuklarının da saç bakımları yapıldı.Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kırsal mahallelerdeki yardıma muhtaç ailelerin çocuklarını ücretsiz tıraş edildiğini belirterek, "Herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi de okula başlayacak öğrencilerimizin tıraşını yapıyoruz. Özellikle kuaföre gitmeye imkanı olmayan çocuklarımıza böyle hizmet vermek istedik. Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin yaşlı ve öğrencinin tıraşını yaptık" dedi.Tıraş olan öğrenciler, verilen hizmet nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, belediyeye teşekkür etti.