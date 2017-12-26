Belediyeden evde kuaför hizmeti

SAMSUN'un Tekkeköy Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında ilçede hastalık, yaşlılık veya ekonomik sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayıp berbere gidemeyen ihtiyaç sahiplerine evlerinde hizmet verilmeye başlandı. Haftada ortalama 25 kişi bu hizmetten faydalanıyor.

Tekkeköy ilçesi tarafından 6 ay önce başlatılan çalışma kapsamında 5 erkek kuaförü ilçedeki ihtiyaç sahibi olanların evlerine giderek hizmet veriyor. Türkiye İş Kurumu destekli program kapsamında çalışan kuaförler, hastalık, yaşlılık veya maddi yetersizlik nedeniyle kuaföre gidemeyen evinden çıkamayanların bulundukları yerlere gidip saç kesimi ve sakal tıraşı yapıyor. 5 erkek kuaförü ayda yaklaşık 100 kişiye evde kuaförlük hizmeti veriyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şöyle dedi:

"İlçemizdeki 25 bin haneye tek tek giderek buradan sosyal doku anketi çıkardık. Hangi ailede kaç kişi yaşadığını, eğitim, sağlık, maddi, yaşam durumlarını belirledik. Bu veriler ile bir çalışma yaptık. Ardından 6 ay önce ilçemizde yeni uygulama başlattık. Hastalık ve yaşlılığından dolayı evlerinden çıkamayanlara belediye olarak kuaförlük hizmeti de veriyoruz. Bu kişilerin evlerine kadar giderek evlerinde saç sakal tıraşını yapıyoruz. Çok dua aldığımız bir uygulama. Belediye olarak yol, su, elektrik, kaldırım yapıyoruz. Ama bu tür sosyal çalışmalar bize çok daha huzur ve mutluluk veriyor. Her hafta 20-25 eve gidiyor arkadaşlarımız. Ayda ortalama 100 kişiye bu hizmet veriliyor. Vatandaşlarımız telefonla talepte bulunuyorlar ekibimiz evlerine gidiyor."

Akciğer kanseri tedavisi gören 55 yaşındaki Ahmet Güngör, kendisine bu yıl kanser teşhisi konulduğunu, 2 ay önce ameliyat olduğunu kemoterapi ve ışın tedavisi gördüğünü anlatırken, şöyle konuştu:

"Dışarı çıkamıyorum. Genelde evde duruyorum. Belediyemizin böyle bir uygulama başlattığını duydum. Hemen başvurdum. Telefonla arayıp talepte bulunuyorum, ertesi bir kuaför evime gelip saç sakal tıraşı yapıyor. İhtiyacım olduğunda arıyorum. Çok güzel bir uygulama. Benim için dışarı çıkıp kuaföre gitmek çok zor ve büyük bir olay. Sağlıklı bir insan için bu çok kolay ama biz hastalar için öyle değil. Bu noktada bu hizmetin ayağımıza kadar getirilmesi bizim için çok kıymetli. İlk defa böyle bir çalışma görüyorum. Teşekkür ediyorum."

Yaklaşık 25 yıldan bu yana erkek kuaförü İlhan Bilgin, bu hizmeti hastalara verdikleri için çok mutlu olduklarını anlatırken, "Hastaları tıraş yapıyorum, hem de dua alıyorum. Bu proje kapsamında çalıştığım için çok mutluyum. Talep oldukça hastalarımızın evlerine gidiyorum. 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapıyorum. 6 aydır yaptığım çalışma manevi açıdan da benim için çok değerli" dedi.



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