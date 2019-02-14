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Belediyeden Bağcılar’da dikkat çeken bina hakkında açıklama

İSTANBUL, () – BAĞCILAR Belediyesi’nden, Bağcılar’da dış görünüşüyle dikkat çeken bina hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dikkat çeken dış cephesi konu edilerek kamuoyunda ve basında haber...

Belediyeden Bağcılar’da dikkat çeken bina hakkında açıklama

İSTANBUL, () – BAĞCILAR Belediyesi’nden, Bağcılar’da dış görünüşüyle dikkat çeken bina hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dikkat çeken dış cephesi konu edilerek kamuoyunda ve basında haber olarak yer alan Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada bulunan binayla ilgili bilgiler şu şekildedir:

"İki bodrum, zemin, asma kat ve normal beş kattan oluşan ruhsatlı bina, 1995 yılında yapılmıştır. 300 metrekare üzerine kurulu olan binada biri işyeri olmak üzere 12 daire bulunuyor. Ön ve arka kot farkından dolayı binanın dış cephesi dikkat çekici ve farklı bir görünüme sahip. Apartmanda oturan vatandaşlarımızın yaptığı başvuru doğrultusunda, binanın yanında bulunan hükümet konağı inşaatının hafriyat çalışması öncesinde söz konusu yer, İstanbul Valiliği tarafından kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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