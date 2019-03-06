Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

Belediyedeki kavgada, başkan yardımcısı ve müdür vekiline görevden uzaklaştırma

BURDUR Belediyesi'nde evrak yüzünden kavga eden Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ile Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Sartekin, görevden uzaklaştırıldı. Burdur Belediyesi Hizmet Binası'nda dün mesai bitimi Başkan Yardımcısı Serdar...

Belediyedeki kavgada, başkan yardımcısı ve müdür vekiline görevden uzaklaştırma
BURDUR Belediyesi'nde evrak yüzünden kavga eden Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ile Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Sartekin, görevden uzaklaştırıldı.
Burdur Belediyesi Hizmet Binası'nda dün mesai bitimi Başkan Yardımcısı Serdar Başgül odasında Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Sartekin ile evrak yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, diğer görevlilerin araya girmesiyle Başgül ve Sartekin ayrıldı. Burdur Belediyesi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Belediyeden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "05.03.2019 Salı günü mesai bitiminde, Belediyemiz Hizmet Binası Başkan Yardımcılığı odasında takipte olan bir evrakın akıbeti hakkında, Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ile Fen İşleri Müdürü Abdullah Sartekin arasında önce sözlü başlayan tartışma, karşılıklı arbedeye dönüşmüş, araya giren görevlilerce kısa sürede taraflar ayrılmıştır. Ancak olayın sosyal medya kanalı ile kamuoyuna yansıması ve soruşturma açılacağı nedeniyle her iki kişi soruşturmanın selameti bakımından 06.03.2019 günü itibarıyla görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328