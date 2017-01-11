Belediye personeli işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi alan personel, ilk olarak İstiklal Marşı'nı işaret diliyle baştan sona okudu.

Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve sağlıklı diyalog kurabilmek amacıyla personele yönelik 'İşaret Dili' eğitimi verdi. 'Engelsiz Antalya' çalışmaları kapsamında gerçekleşen işaret dili eğitimine, 25 belediye personeli katıldı. Ekim ayında başlayan kurs, 3 ay sürdü. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin eğitim son gününde ilk işleri ise İstiklal Marşı'nı işaret diliyle baştan sona okumak oldu.

YÜZDE 80'LİK BAŞARI

Toplam 120 saatlik eğitimde personel, işaret dili ile duygularını ifade etmeyi, zaman kavramını, sayıları, meslekleri, sıfatları, renkleri, yemekleri, şehirleri, ülkeleri, karşılıklı konuşmayı öğrendi. Personelin çok verimli ve başarılı bir eğitim süreci geçirdiğini belirten büyükşehir yetkilisi, “Kursiyerlerimiz, işitme engelli vatandaşlara iyi derecede hizmet verecek hale geldi. Personel yüzde 80 derecesinde öğrenme başarısı ile karşısındaki işitme engelli kişilerle sağlıklı iletişime geçebilecek pozisyonda" dedi.

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