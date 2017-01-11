Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Cami avlusunda tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
Ünlü tekstilci tente faciasında öldü

Belediye personeli işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi alan personel, ilk olarak İstiklal Marşı'nı işaret diliyle baştan sona okudu. Büyükşehir Belediyesi,...

Belediye personeli işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi alan personel, ilk olarak İstiklal Marşı'nı işaret diliyle baştan sona okudu.
Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve sağlıklı diyalog kurabilmek amacıyla personele yönelik 'İşaret Dili' eğitimi verdi. 'Engelsiz Antalya' çalışmaları kapsamında gerçekleşen işaret dili eğitimine, 25 belediye personeli katıldı. Ekim ayında başlayan kurs, 3 ay sürdü. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin eğitim son gününde ilk işleri ise İstiklal Marşı'nı işaret diliyle baştan sona okumak oldu.
YÜZDE 80'LİK BAŞARI
Toplam 120 saatlik eğitimde personel, işaret dili ile duygularını ifade etmeyi, zaman kavramını, sayıları, meslekleri, sıfatları, renkleri, yemekleri, şehirleri, ülkeleri, karşılıklı konuşmayı öğrendi. Personelin çok verimli ve başarılı bir eğitim süreci geçirdiğini belirten büyükşehir yetkilisi, “Kursiyerlerimiz, işitme engelli vatandaşlara iyi derecede hizmet verecek hale geldi. Personel yüzde 80 derecesinde öğrenme başarısı ile karşısındaki işitme engelli kişilerle sağlıklı iletişime geçebilecek pozisyonda" dedi.

FOTOĞRAFLI

 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55