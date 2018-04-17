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'Belediye müze konseptli cami için ödeme yapmadı' iddiası

ANTALYA, () - ANTALYA'da, Döşemealtı Belediyesi'nce 'müze konseptli cami' için yüklenici firmaya ödeme yapılmadığı iddia edildi. Yüklenici firma KGM İnşaat'ın işveren temsilcisi Erhan Özbek, belediyeden yaklaşık 5,5 milyon lira...

'Belediye müze konseptli cami için ödeme yapmadı' iddiası

ANTALYA, () - ANTALYA'da, Döşemealtı Belediyesi'nce 'müze konseptli cami' için yüklenici firmaya ödeme yapılmadığı iddia edildi. Yüklenici firma KGM İnşaat'ın işveren temsilcisi Erhan Özbek, belediyeden yaklaşık 5,5 milyon lira alacakları olduğunu, ödeme yapılmadığı takdirde yasal yollara başvuracaklarını söyledi.
Firmanın işveren temsilcisi Özbek, Döşemealtı Belediyesi ile yaptıkları sözleşme kapsamında, yapımını üstlendikleri Türkiye'nin ilk 'müze konseptli camisi'ni tamamlayıp, 25 Aralık 2017 tarihinde belediyeye teslim ettiklerini kaydetti. Sözleşme şartnamelerine uygun olarak zamanında teslim etmelerine rağmen belediye tarafından hak edişlerinin ödenmediğini ileri süren Özbek, "Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile borcun ödemelerinin tamamlanması hususunda görüşmelerimizden sonuç alamadık. Ekonomik anlamda zor anlar yaşıyoruz. Caminin yapımında çalıştığımız firmalara ücretlerini biz ödedik; ancak bu harcamalara karşın alacaklarımızı belediyeden tahsil edemedik. Mağduruz. Cami çok yakında haciz dosyalarıyla anılmaya başlanırsa şaşırmamak gerekir" dedi.
'ÖDEMELER YAPILMADI'
Döşemealtı Belediyesi'nce 'Türkiye'nin ilk müze konseptli camisi' diye duyurulan caminin toplam maliyetinin KDV dahil 8 milyon 830 bin 729 lira olduğunu vurgulayan Erhan Özbek, "İş, tamamen eksiksiz olarak geçici kabul tutanağıyla 25 Aralık 2017 tarihinde teslim edilmiştir. Bugüne kadar 3 milyon 354 bin 95 lira ödeme yapıldı. Belediyeden toplam 5 milyon 476 bin 634 lira alacağımız var" dedi.
Öte yandan belediyeden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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