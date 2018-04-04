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Belediye meclisine Atatürk tişörtleriyle katıldılar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri, Cafer Darı'nın Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtle TBMM'ye girmesine izin verilmemesini protesto için, üzerinde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazılı...

Belediye meclisine Atatürk tişörtleriyle katıldılar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri, Cafer Darı'nın Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtle TBMM'ye girmesine izin verilmemesini protesto için, üzerinde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazılı kırmızı tişörtlerle meclis toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçraroğlu'nun geçen hafta düzenlendiği grup toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelen Cafer Arı adlı vatandaşın, Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının yer aldığı tişörtle meclise alınmaması, Antalya'da Muratpaşa Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerince protesto edildi. Muratpaşa Belediyesi'nin 37 üyeli meclisinde 21 üyeyle çoğunluğa sahip CHP'li üyeler, Nisan ayı olağan meclisine, yanlarında kırmızı renkli, üzerinde Atatürk fotoğrafıyla birlikte 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazısının yer aldığı tişörtle geldi. CHP'li üyeler meclis sırasına 'Muratpaşa Belediyesi'ne Atatürk tişörtüyle girebilirsiniz' yazılı döviz asarken meclis başlamadan tişörtlerini giyip yerlerini aldı.
CHP Grup Sözcüsü Mutlugül Tarım, Cafer Darı'nın Atatürk tişörtüyle meclise alınmamasını en sert ifadelerle kınadıklarını belirterek, “Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu mecliste ona yer yoksa işgal ettiğiniz o makamlara layık değilsiniz" dedi.

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