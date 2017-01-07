Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Belediye işçisi kar çalışması yaparken 6 altın bilezik buldu

BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'ndeki kar yağışı sonrası kapanan yolu açmak için çalışma yürüten belediye işçilerinden 45 yaşındaki Tekin Arslan, kutu içinde 6 adet, 20 bin lira değerinde altın bilezik buldu. Altınların kime ait olduğu...

Belediye işçisi kar çalışması yaparken 6 altın bilezik buldu
BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'ndeki kar yağışı sonrası kapanan yolu açmak için çalışma yürüten belediye işçilerinden 45 yaşındaki Tekin Arslan, kutu içinde 6 adet, 20 bin lira değerinde altın bilezik buldu. Altınların kime ait olduğu tespit edilince sahibine verildi.
Kar yağışı sonrası Savaştepe'de bazı yollar kapandı. Savaştepe Belediyesi ekipleri, kapanan yollarda tuzlama ve iş makineleriyle açma çalışması yapmaya başladı. Çalışma yürüten belediye temizlik işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Tekin Arslan, kar altında bir kutu buldu. Kutuyu açtığında ise içinde 6 adet 'Adana burması' denilen bilezikle karşılaşan Arslan, hemen emniyete gitti. Yapılan araştırmada bileziklerin sahibinin Mustafa Zengin olduğu tespit edildi. Emniyete çağrılan Zengin'e, belediye temizlik işçisi Tekin Arslan tarafından altınları teslim edildi.
Evdeki altınlarını bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü öğrenilen Zengin'in, yoğun kar yağışı sebebiyle kuyumcuların kapalı olmasından dolayı evine döndüğü, ancak yolda altınlarını düşürdüğünü sonradan fark ettiği, aramaya çıktığı, ancak bulamadığı öğrenildi.
Altınları bulan işçi Tekin Arslan, "Kürekle kar temizliği yaparken kutu buldum. Kutuyu açınca altınları gördüm. Emniyete götürüp durumu anlattım. Altınların sahibini buldular, teslim ettim" dedi.

FOTOĞRAF


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55