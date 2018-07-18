Belediye ekibinin köpekleri öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

NEVŞİHİR'in Gülşehir ilçesinde polise başvuran İhsan Onur Kesici, belediye ekiplerinin çocuk parkında 3 köpeği vurarak öldürdüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu.Gülşehir'de Sadabat Parkı'nda Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında İhsar Onur Kesici ve arkadaşları Yunus Emre Ş., Samed D., Furkan D. ile Selahattin G. otururken, çocuk parkından tek el silah sesi duyuldu. Arkadaşlarıyla olay yerine giden Kesici, yerde can çekişen köpekle karşılaştı. Kısa süre sonra az ileriden birkaç el daha silah sesi geldi. Grup bölgeye gittiğinde, bu kez de ölü 2 köpek gördü.Olayın ardından İhsan Onur Kesici, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Köpekleri belediye çalışanlarının öldürdüğünü öne süren Kesici, ifadesinde şunları söyledi:"Gülşehir Sadabat Parkı içinde üzerinde Gülşehir Belediyesi yazan ve sürücülüğünü belediye çalışanı olarak bildiğim Ahmet A.'nın yaptığı 50 NB 002 plakalı beyaz bir araç, ben ve arkadaşlarım Yunus Emre Ş., Samed D., Furkan D. ve Selahattin G. ile otururken bulunduğumuz yerden geçti. Ardından bir silah sesi duydum ve arkamı döndüğümde belediyede çalıştığını bildiğim Tolga B.'yi gördüm. Bu şahsı elinde silaha benzer bir şey ile araca binerken gördüm. Bu sırada bir köpeğin inlediğini duydum ve orada doğru gittim. Bir köpeğin can çekiştiğini gördüm ve görüntülerini çektim. Çocuk parkının yanında yine üç el silah sesine benzer veya havalı silah sesine benzer bir ses duydum. Bu sırada yanımdan belediye çalışanı olduklarını tahmin ettiğim 3 kişi geçti. Bu şahıslar gittikten sonra yanımdakilerle birlikte sesin geldiği yere doğru gittik. Yerde ölü olan iki köpek gördük."BAŞKAN ARISOY: ÖLEN KÖPEKLER VAR, İNCELİYORUZKesici ve arkadaşlarının çektiği görüntülerin sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayınlanmasının ardından, tepkiler büyüdü. Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, ise haberlerin tamamen yanlış ve yanlı yapıldığını öne sürerek şunları söyledi:''İlçemizde belediye ekiplerinin köpekleri öldürdüğüyle ilgili haber, tamamen yanlış ve karalama maksatlıdır. Daha önce belediyemizle bir konuda anlaşamayan kişilerin böyle bir komplo düzenlediğini sanıyoruz. Ancak biz yine de soruşturma açtık. Olayın geçtiği belirtilen yer, bizim mesire alanımız olan Sadabat Parkı'dır. Orada birkaç tane köpek ölüsü bulundu, ancak nasıl öldükleri belli değil. Bizim ekiplerimiz, o parkta böcek, sinek ve haşeratla ilgili bir ilaçlama çalışması yapıyor. Parkın bir kapısından girip, diğer kapısından çıkıyorlar. Olayda adı geçen çalışanlarımızı çağırdım ve bana verdikleri bilgilere göre sadece ilaçlama yaptıklarını, köpekleri öldürmediklerini söylediler. Ancak o parkta birkaç tane köpek ölüsü de bulundu. Bu köpeklerde yara izi ya da kanama yok. Nasıl öldükleri belli değil. Personelimizin vurarak öldürdüğüyle ilgili delil yok. Ölen köpekler, savcılık talimatıyla incelemeye gönderildi. Biz de sorumlular hakkında soruşturma açtık. İncelemelerin sonucuna göre işlem yapacağız.''ACIGÖL'DEKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİAcıgöl ilçesinde geçen hafta belediye işçilerinin çöp arabasına attıkları köpekleri elindeki nesneyle ittirdikleri görüntüler tepki çekmişti. Bazı kişiler belediye işçilerinin köpekleri öldürdüğünü iddia ederken, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ise olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyleyerek, "O çöp arabasını biz, hayvan toplama aracı olarak kullanıyoruz. Görüntülerde arkadaşlar, köpeği araca koyduktan sonra kapağını kapatırken, hayvanın ayakları sıkışmasın diye müdahale ediyorlar'' demişti. Olayın ardından Acıgöl Kaymakamlığı ve Nevşehir Valiliği soruşturma başlatmıştı.

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