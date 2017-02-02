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Belediye, dernekten devraldığı cami tuvaletini ücretsiz yaptı

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde Belediye Başkanı Nuri Tekin, derneğin para aldığı camiye ait tuvaleti ücretsiz yaptı. İlçe merkezindeki Merkez Camisi'nin yanında bulunan ve Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ücretli...

Belediye, dernekten devraldığı cami tuvaletini ücretsiz yaptı
ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde Belediye Başkanı Nuri Tekin, derneğin para aldığı camiye ait tuvaleti ücretsiz yaptı.
İlçe merkezindeki Merkez Camisi'nin yanında bulunan ve Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ücretli yapılan tuvalet, şikayetlere neden oldu. Bunun üzerine tuvaleti Alaplı Belediyesi devralarak ücretsiz yaptı.
Alaplı Belediye Başkanı CHP'li Nuri Tekin, "Daha önce sözünü verdiğimiz bu konunun üzerine giderek çözüme kavuşturduk. Tuvaletin bundan sonra her türlü temizliğini ve bakımını belediye yapacaktır. Ayrıca 1 lira olan ücreti kaldırarak ücretsiz yapıyoruz. Tuvaletin kapılarını ve musluklarını değiştireceğiz. Abdest alınan şadırvanı yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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