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Belediye çalışanı çocuğu otobüs altında kalmaktan kurtardı

ÇANAKKALE'de belediye çalışanı Oğuzhan Akgün, yola doğru koşan kız çocuğunu yakalayıp, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtardı. Olay, geçen salı günü kordonboyunda meydana geldi. Çanakkale Belediyesi ÇABİS (Akıllı Bisiklet...

Belediye çalışanı çocuğu otobüs altında kalmaktan kurtardı
ÇANAKKALE'de belediye çalışanı Oğuzhan Akgün, yola doğru koşan kız çocuğunu yakalayıp, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtardı.
Olay, geçen salı günü kordonboyunda meydana geldi. Çanakkale Belediyesi ÇABİS (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) ekibinde görevli Oğuzhan Akgün, yalnız başına koşan bir çocuk fark etti. Çocuğun yola doğru ilerlediğini gören Akgün, hemen olaya müdahale etti. Akgün yola fırlamak üzere olan küçük çocuğu son anda yakalayarak, bu sırada geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Oğuzhan Akgün, küçük çocuğu olayın ardından koşarak yanına gelen yakınına teslim etti.
Akgün'ün çocuğunu peşinden koştuğu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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