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Belediye başkanları Seferihisar’da buluştu

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP’li Belediye Başkanları Seferihisar’da düzenlenen yemekte bir araya geldi. Başkan Kocaoğlu, Belediye Başkanlarının 'kurultay delegesi olmaması' yönünde karar aldıklarını açıkladı. Seferihisar...

Belediye başkanları Seferihisar’da buluştu
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP’li Belediye Başkanları Seferihisar’da düzenlenen yemekte bir araya geldi. Başkan Kocaoğlu, Belediye Başkanlarının 'kurultay delegesi olmaması' yönünde karar aldıklarını açıkladı.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Sığacık’ta bulunan Teos Yazar Evi’nde düzenlediği yemeğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile CHP’li 23 belediye başkanından 19’u katıldı. Yemeğin ardından konuşan Aziz Kocaoğlu, “Belediye Başkanlarımızla rutin toplantımızı Seferihisar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Ülkenin koşullarını, geçtiğimiz gün yayınlanan KHK’ları değerlendirdik. Nasıl bir duruş almamız gerektiğini, bizleri nelerin beklediğini, ülkenin durumunu konuştuk, belirli tespitlerde bulunduk. Sonuç olarak bizim de çorbada tuzumuz olması, safları sıklaştırmak, CHP’ye emeği geçen örgüt üyelerine fırsat vermek adına, 23 belediye başkanımız kurultay delegesi olmamaya, bu görevin örgüt emekçilerinde olması gerektiği yönünde bir karar aldık. Giderek şartların ne kadar zorlaştığını, nasıl bir mücadele içerisine girmemiz gerektiğini, CHP’nin ve tüm örgütün ülkemizde umut olma yolunda ne kadar büyük bir sorumluluk üstlendiğinin altını çizdik. Bu düşüncelerle çalışmamıza, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı, Atatürk ilke ve inkılaplarının sonuna kadar savunucusu olarak görevlerimize devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.
Seferihisar’daki yemeğe Karşıyaka, Güzelbahçe, Bayraklı ve Gaziemir Belediye Başkanları mazeretleri nedeniyle katılamazken, İzmir’in CHP’li Belediye Başkanlarının katıldığı akşam yemeklerinin ayda bir kez yapılacak toplantılar şeklinde devam edeceği de öğrenildi.

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