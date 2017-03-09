Belediye Başkanını tehdit eden 2 kişi tahliye edildi

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla 2 ay önce tutuklanan Burhan S. ile Fehmi K. tahliye edildi.

Pamukova Belediye Başkanı Ak Partili Cevat Keser'i vurmak için plan yaptıkları ve telefonla mesaj göndererek tehdit ettikleri iddia edilen Burhan S. ile Fehmi K. 2 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Burhan S. ile Fehmi K. adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Burhan S., 5 ay önce ise Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk'ü makamında silahla vurup, yaraladıktan bir ay sonra teslim olurken, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.