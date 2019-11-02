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Belediye Başkanı, zabıta ve sağlık görevlileriyle halay çekti 

İSTANBUL, ()?ESENYURT Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ıncı yılı kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü Esenyurtlu vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt kutlama...

GENEL 30.10.2019, 11:10

İSTANBUL, ()?ESENYURT Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ıncı yılı kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü Esenyurtlu vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt kutlama töreninde sağlık görevlileri, zabıta memurlarıyla halay çekti. 
Cumhuriyet?in kuruluşunun 96?ıncısı kapsamında düzenlenen kutlamalara vatandaşlar Türk Bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katıldı. Esenyurt Belediye Binası önünde toplanan yüzlerce vatandaş, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt?un da katılımıyla Esenyurt Meydanı?na yürüyüş yaptı. 
BOZKURT, ESENYURT?TA BİRÇOK FARKLI KÜLTÜR BİR ARADA YAŞIYOR 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener alayının ardından Esenyurt meydanına kurulan sahnede devam etti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yaptığı konuşmada 29 Ekim'in tüm ülke için çok önemli olduğunu belirterek Esenyurt ilçesindeki vatandaşlardan tek isteğinin el ele yürümek olduğunu iletti. 
Bozkurt, ?Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla burada bir araya geldik. Birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içerisinde bundan sonra bu noktada beraber olmaya devam edeceğiz. Türkiye?nin en büyük ve kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt?ta birçok değişik bölgeden birçok değişik kültür bir arada yaşıyor. Biz de bu farklılıklardan dolayı bu akşam konserimize Kardeş Türküleri davet ettik. Kardeş Türküler bizi farklı kültür ve bölgelerin şarkılarıyla coşturdu? dedi. 
Yürüyüşün ardından Kardeş Türküler konser verdi, konser sonrasında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sağlık görevlileri, zabıta memurlarıyla halay çekti. Esenyurt Halk Oyunları ekibi farklı yöresel oyunlar ve kıyafetlerle kutlamalara katılan vatandaşlara gösteriler yaptı. 
??CUMHURİYET İÇİN BİR FIRÇA DA SEN AT??
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen bir diğer proje ??Cumhuriyet için Bir Fırça da Sen At?? ile vatandaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt büyük bir tuval önünde buluşarak Cumhuriyet?in 10. kuruluş yılını temsilen belirlenen tuvali boyadılar. Etkinlik marşlar ve sloganlarla coşku içinde sona erdi. 

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