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Belediye başkanı yeğenini kaybetti

İZMİR'de Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur'un yeğeni Murat Aras (29), iddiaya göre rahatsızlığı nedeniyle aldığı antibiyotik sonucu hayatını kaybetti. Bir ay önce Zeynep Aras (29) ile hayatını birleştiren Murat Aras, geçtiğimiz...

Belediye başkanı yeğenini kaybetti
İZMİR'de Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur'un yeğeni Murat Aras (29), iddiaya göre rahatsızlığı nedeniyle aldığı antibiyotik sonucu hayatını kaybetti.
Bir ay önce Zeynep Aras (29) ile hayatını birleştiren Murat Aras, geçtiğimiz hafta rahatsızlandı. Soğuk algınlığı şikayeti ile doktora giden ve antibiyotik alan Aras, bir anda fenalaştı. 17 Temmuz'da önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Murat Aras, burada yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Aras, hayatını kaybetti. Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur, yeğeni olan Aras'ın acısını sosyal medya üzerinden yazdığı mesaj ile paylaştı. Batur, "Umutla iyileşmesini beklediğimiz kıymetli yeğenim ve belediye çalışanım Murat Aras'ı maalesef kaybettik. Genç yaşında ani bir şekilde yitirdiğimiz Murat'ımızın acısı büyük ve tarifsiz" sözleri ile üzüntüsünü paylaştı.
Aras'ın soğuk algınlığı nedeniyle aldığı antibiyotiğin milyonda bir görülen yan etkisi sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Aynı zamanda Abdul Batur'un şoförlüğünü de yapan Aras'ın bir ay önce evlendiği öğrenildi. Aras'ın cenazesi yarın, Narlıdere Merkez Camisi'nde, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

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