Belediye Başkanı, çocuklarla kar topu oynayıp kızakla kaydı

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 111 köyün yolu ulaşıma kapandı. Boyabat İlçesi'nde ise çocuklar, kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da çocuklarla birlikte kızakla kaydı.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Ayancık İlçesi'nde 39, Gerze’de 11, Erfelek’te 9, Boyabat’ta 13, Durağan’da 6, Dikmen’de 25, Saraydüzü İlçesinde 7 köy yolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı. Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Boyabat İlçesi'nde de etkili olan kar yağışı nedeniyle çocuklar kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Kızaklarla da kayan çocuklar, doyasıya eğlendi. Boyabat Belediye Başkanı AK Partili Şefik Çakıcı da çocukların neşelerine ortak oldu. Başkan Şefik Çakıcı çocuklarla kar topu oynadı, kızakla kaydı.



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