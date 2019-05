Belediye Başkanı Çakır'dan şiddet gören hayvanların yaşadığı barınağa destek sözü

Ümit YILDIZ/KEMALPAŞA (İzmir), () - İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi’nin Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı, Vişneli Mahallesi'ndeki Angels Farm Sanctuary'yi (Melekler Çiftliği Barınağı) ziyaret edip, buradaki hayvanların bakımı için her türlü desteği vereceğini söyledi.

Geçen sene Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'de kaçarak denize atlayan ve bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde yüzerken ortaya çıkan dananın getirilmesiyle adını duyuran barınak 1300 hayvana ev sahipliği yapıyor. Sibel Çakır isimli bir hayvanseverin sahibi olduğu barınağın son misafirleri 350 tavuk ve 5 horoz oldu. Çakır, iflas eden bir yumurta firmasının kesime gönderme kararı aldığı 350 tavuğu satın alıp, özgürlüklerine kavuşturdu.

Kemalpaşa Belediye başkanı Rıdvan Karakayalı, dün (salı) Türkiye'nin ilk ve tek kurtarılmış çiftlik hayvan barınağı olan Angels Farm Sanctuary'i ziyaret edip, çalışmalar hakkında sahibi Sibel Çakır'dan bilgi aldı.

'HAYVAN HAKLARI YASASI DERHAL ÇIKMALI'

25 yıldır çiftlik hayvanları için koruma ve kurtarma çalışması yaptığını belirten Sibel Çakır, Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce çıkması gerektiğini belirtti. Çakır, sahibi olduğu çiftlikteki hayvanların hepsinin ortak özelliğinin bir şiddete maruz kalmış olmaları olduğunu belirterek: "Yüzde 80'i engelli. İnsanlar tarafından istismara uğramış, trafik terörüne yenik düşmüş ya da sahiplenilip işleri bittikten sonra terk edilmiş travmatik hayvanların bulunduğu bir çiftlik burası. Ufak tefek para cezaları ile bu hayvanlara yapılan şiddet engellenemez. Çiftliğimizde, İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir tarlaya girip, bir avuç buğday yedi diye gebe haliyle kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklendiği için yavrusunu ölü olarak dünyaya getiren, halen ayakta durmakta zorluk çeken bir eşek var. Bu eşeğe bunu eziyeti yapan kişiye ehliyetsiz araç kullanmak ve hayvana eziyetten toplam 2 bin 600 TL para cezası verildi. Ehliyeti olsaydı bu kişinin alacağı ceza 900 TL olacaktı. Hayvanlara eziyetin önüne geçilebilmesi için cezaların 50 bin, 100 bin TL gibi rakamlara yükseltilmeli, , hapis cezasının gelmeli ve kesinlikle verilen bu cezalar ertelenmemesli ve denetimli serbestliğe de sokulmamalı" dedi.

Çakır, barınakta 20 ayrı türde toplam 1300 hayvana dostlarının da maddi desteği ile bakabildiğini söyledi.

Angels Farm Sanctuary'yi ilk kez ziyaret ettiğini vurgulayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Sibel Hanım, burada gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kaza geçiren, insanlar tarafından şiddete maruz kalmış hayvanların burada bir araya getirilmesi beni çok mutlu etti. Buradaki eziyet gören hayvanları gördükten sonra, 'Hayvan Hakları Yasası'nın bir an evvel çıkması gerektiğini düşünüyorum. Şu andaki mevcut yasanın caydırıcılığının olmadığı bir gerçek" dedi. Başkan Karakayalı, Çakır'a, buradaki hayvanların bakımı için her türlü desteği vereceklerinin de sözünü verdi.



