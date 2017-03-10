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Belediye Başkanı Akgün: Alandan 7 kişi olarak kalktıkları bilgisi geldi, şu anda önümüzde 5 ceset var

   İSTANBUL () - BEYLİKDÜZÜ'nde düşen helikopter ile ilgili olarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek, "Bize uçak düştüğü söylendi. Gittiğimizde helikopterin...

Belediye Başkanı Akgün: Alandan 7 kişi olarak kalktıkları bilgisi geldi, şu anda önümüzde 5 ceset var

 

 İSTANBUL () - BEYLİKDÜZÜ'nde düşen helikopter ile ilgili olarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek, "Bize uçak düştüğü söylendi. Gittiğimizde helikopterin düştüğünü gördük. Yol şu anda çift taraflı trafiğe kapalı. 15 dakika öncesine kadar görüş mesafemiz sıfırdı. Helikopter direğe mi, yere mi, kuleye mi çarptı? Burası yüksek bir yer bilmiyoruz" dedi. 

Akgün, "alandan 7 kişi olarak kalktıkları bilgisi geldi. Ama şu anda bizim önümüzde 5 ceset var" diye konuştu.

"ECZACIBAŞI'NA AİT HELİKOPTER. İÇERİSİNDE 5 KİŞİ VARDI. 5'İ, DE MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şöyle devam etti:

"Şimdi doğrulandı. Eczacıbaşı'na ait helikopter. İçerisinde 5 kişi vardı. 5'i, de maalesef hayatını kaybetti. 4-5 parça şu anda helikopter. Özel helikopter. Atatürk Havalimanı'ndan kalkıyor bu istikamette giderken TÜYAP'ı geçtikten sonra Büyükçekmece tepesinde bu noktaya düşüyor. Ölü sayısı 5. Eczacıbaşı bize de ölü sayısını 7 olarak açıkladığını bize de söyledi ama, 7'de olabilir. Bizim bulduğumuz 5 tane. Ama kask sayısının 7 olduğunu söylüyorlar. Helikopter paramparça. Helikopterden sağ kurtulanın şu an için mümkün olmadığı görülüyor. Alandan 7 kişi olarak kalktıkları bilgisi geldi. Ama şu anda bizim önümüzde 5 ceset var."

"NASIL BÖYLE BİR HAVADA HELİKOPTERE UÇUŞ YAPTIRILIR?" 
Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de, 1 metre sonrası görünmüyordu. Uçuşu yapanların takdiridir. Ben bilemem. Nasıl böyle bir havada helikoptere uçuş yaptırılır? Zor bir iş" dedi.


 

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