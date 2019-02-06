Belediye başkan adayından bisikletli seçim çalışması

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı Şerif Temel (72), seçim çalışmalarını 35 yıllık bisikletiyle yaparak rakipleri arasında dikkat çekiyor.

Evli ve 2 çocuk babası Şerif Temel, 1999- 2004 yılları arasında bir dönem MHP'den İncirliova Belediye Başkanlığı görevi yaptı. Makam aracı yerine bisikletle dolaşınca adı 'bisikletli başkan'a çıktı. Çevresindeki bazı kişilerin tekrar aday olması yönündeki söylemlerinden etkilenen Temel, bağımsız olarak adaylığını koydu. 35 yıl önce aldığı bisikletiyle seçim çalışması yürüten Şerif Temel, esprileriyle de kendini sevdiriyor. Yaptığı hizmetlere kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Şerif Temel, seçilirse herkesin bisiklete binmesini sağlayacağını ve bisiklet parkları yapacağının sözünü verdi. 15 yıl sonra tekrar belediye başkan adayı olduğunu belirten Şerif Temel, ittifaklar karşısında bağımsız aday olmayı tercih ettiğini dile getirerek, "4 partiye karşı benim bağımsız belediye başkan adayı olmama ailemdekiler dahi hepsi güldü ve karşı çıktı. Onlara şunu söyledim; Eğer ben bağımsız belediye başkanı olmazsam bize 'satıldı' derler. Benden sonra ilçeye çok fazla hizmet yapılmadı. Göreve geldiğimde, yapılmayan birçok hizmeti yapacağım" dedi.

'HEP BİSİKLETİ TERCİH ETTİM'

Her zaman otomobil yerine bisikleti tercih ettiğine vurgu yapan Temel, "Devamlı bisiklete binerim. Oğlumun ve kızımın altında otomobil var. Ben ise sportmen bir adamım. Koşarım, ağırlık çalışırım, yüzerim ve bisiklete binerim. İyi bir sporcuyum. Bu nedenle dinç ve genç kaldım. Benim yaşımda olanların çoğu bastonla dolaşıyor. Benim bindiğim şu bisiklet 35 yıllıktır. 1999-2004 yılları arasında belediye başkanıyken de hep bisiklete binerdim. Bu nedenle adım bisikletli başkana çıktı. Eğer kazanırsam, yine makam aracı yerine bisiklete bineceğim. Bisikletle gezmenin avantajlı yanları var. Bisiklette ses yok, bir yere giderken park sorunu yok. Seçilirsem biz de İncirliova'daki memur ve amir kardeşlerimize araçlarıyla değil de bisikletlerle gelip gitmelerini tavsiye edeceğiz. Bizden de rica etsinler, onların çalıştıkları kurumların önüne bisiklet parkı yapalım. Güvence altına alalım ki park sorununda çözüm olsun. Biz ülke olarak da tasarrufa gitmemiz lazım. Bununla birlikte daha geleceğe dönük bir ilçe hazırlamış olacağız. Herkese de örnek olacak" dedi.



FOTOĞRAFLI