Belaruslu model birinci oldu

BODRUM'da bu yıl altıncısı düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2017' (Miss 7 Continents) yarışması, kamp dönemi ardından gala gecesiyle sona erdi. 22 ülkenin güzellerinin katıldığı yarışmada birinciliği Belaruslu model Veranika Karobka kazandı. Karobka, Malezya'da Kasım ayında yapılacak Turizm Kainat Kraliçesi Yarışması'na katılmaya hak kazandı.Ermeni organizatör Ashot Khachartryan ve Jolly Tur'un destekleriyle Bodrum'da düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2017' yarışmasına katılan güzeller, gala gecesinde birinci olabilmek için boy gösterdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen yarışmada, 22 ülkeden gelen güzeller ilk olarak abiye kıyafetleri ile podyuma çıktı. Yarışmada Türkiye'yi 19 yaşındaki Ayşe Kübra Selvitop temsil etti. Sahneye bikinileri ile çıkan güzeller, ardından da Karadağlı modacı Aleksandar Dudado'nun gece kıyafetleri ile podyumda boy gösterdi. Bodrumlular'ın ilgi gösterdiği yarışmayı yaklaşık 500 kişi izledi. 10 jüri üyesinin güzelleri seçme konusunda zorlandığı yarışmada, birinciliği 23 yaşındaki Belaruslu model Veranika Karobka kazandı. İspanya'dan katılan 24 yaşındaki Zulema Vazoquez ikinci, Rusya'dan katılan 21 yaşındaki Maria Ponomareva üçüncü, Bulgaristan'dan 18 yaşındaki Tyulin Gadanfer dördüncü, Ukrayna'dan 22 yaşındaki Vlada Verbytska beşinci oldu. Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasıyla dereceye giren modeller, tüm yarışmacılar ve organizasyon komitesi birlikte kutlama pastasını kesti.

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