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Bel fıtığına 'rot balans ayarı'na İl Sağlık Müdürlüğü'nden denetim

ANTALYA'da, bel ve sırt ağrısı olanlara iş yerinde kendi yaptığı düzenekle tedavi uyguladığı iddia edilen rot balans ustası İbrahim Tetik'in (54) işyerinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Sağlık Müdürü Ünal Hülür...

Bel fıtığına 'rot balans ayarı'na İl Sağlık Müdürlüğü'nden denetim
ANTALYA'da, bel ve sırt ağrısı olanlara iş yerinde kendi yaptığı düzenekle tedavi uyguladığı iddia edilen rot balans ustası İbrahim Tetik'in (54) işyerinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.
Sağlık Müdürü Ünal Hülür imzasıyla konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Antalya'da oto tamircisi olan İbrahim Tetik'in bel ve sırt ağrısı olan insanlara kendi yaptığı bir düzenekte tedavi yaptığı haberi üzerine müdürlüğümüz denetim ekiplerince iş yerinde olağanüstü denetim yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımız böyle yanlış ve bilinçsiz uygulamalara itimat etmemeli. Bu uygulamaların geriye dönüşü olmayan ciddi hasarlara yol açabileceği unutulmamalı. Tedavi planı ve uygulaması bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır" denildi.

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