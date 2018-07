Bel ağrısından yoga yaparak kurtuldu, sonra da eğitmen oldu

ANKARA'da yaklaşık 20 yıl önce, bel ağrısından kurtulmak için gittiği fizik tedaviden sonuç alamayan Seda Günaltay, yoga yaparak bu rahatsızlığından kurtuldu. 19 yıldır da yoga eğitmenliği yapan Günaltay, "Ne kadar fiziksel olursa olsun bir tarafından mutlaka sizi daha duyarlı, hassas, dürüst bireyler haline getiriyor. Hem kendinizi tanımaya başlıyorsunuz hem de çevrenizle olan ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz" dedi.

Ankara'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Seda Günaltay, yaklaşık 20 yıl önce belindeki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. Daha sonra aralıksız 1 ay boyunca fizik tedaviye giden Günaltay, olumlu sonuç alamadı. Seda Günaltay bulduğu broşürde yazanları okuduktan sonra yogaya başladı. Yoga yaparak ağrılarının azaldığını fark eden Günaltay, 1 yıl sonra ise tüm ağrılarından kurtuldu. Seda Günaltay, ardından yoga kursuna devam ederek önce sertifikasını aldı daha sonra ise yoga eğitmeni oldu.

Başkent'te 19 yıldır yoga eğitmenliği yapan Günaltay, yoga ile bel ağrılarından kurtulduğunu söyleyerek, "Yaptıkça bana çok iyi geldiğini fark ettim. Ağrılarım azaldı, hayat kalitem değişti. Özellikle enerjim daha yüksekti, daha rahat hareket edebiliyordum. Ayakkabımı bile bağlayamaz haldeydim, şimdi çok rahatlıkla 30 kiloluk çocuğumu bile kucağımda taşıyorum. Hamilelik döneminde de hiçbir sorun yaşamadım, en ufak bir bel ağrısı, sırt ağrısı yaşamadım. Hepsini yogaya borçluyum" diye konuştu.

'YOGANIN BANA KATTIĞI EN BÜYÜK ŞEY FARKINDALIKTI'

Ağrıları; 'özgürlüğü kısıtlayan engeller' olarak tanımlayan Seda Günaltay, günlük hayatta en çok karşılaştıkları vakaların boyun fıtığı, bel fıtığı, kas spazmları olduğunu belirtti. Yoganın yalnızca bedensel bir aktivite olduğunu reddeden Günaltay, şöyle konuştu:

"Ne kadar fiziksel olursa olsun bir tarafından mutlaka sizi daha duyarlı, hassas, dürüst bireyler haline getiriyor. Hem kendinizi tanımaya başlıyorsunuz hem de çevrenizle olan ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz. Yoga sadece matın üzerinde uyguladığınız fiziksel hareketlerden ibaret değil, bir bireysel farkındalık kazanım süreci."

'HER YAŞTA VE HER BEDENDE YOGA YAPABİLİRSİNİZ'

Birçok esnek insanın güçsüz, güçlü insanların da yeteri kadar esnek olmadığını söyleyen Günaltay, Seda yoganın hayat içerisinde bu dengeyi sağladığını belirterek, "Her yaşta ve her bedende yoga yapabilirsiniz. Yeter ki kendi seviyenize uygun ve kendi bedeninizin ihtiyaçlarına yönelik bir program seçmeyi başarın. En büyük motivasyon; doğru program, doğru seviye derslere katılmak" dedi.



FOTOĞRAFLI