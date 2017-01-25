Faik KAPTAN/İSTANBUL,() Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürülüğü bu gece yarısından itibaren İstanbul ve çevresinde beklenen kar yağışı nedeniyleı 00.01 - 23.59 saatleri arasında uçuşlarda yüzde 20 oranında kapasite kısıtlamasına gidileceğini duyurdu.
Beklenen kar yağışı nedeniyle uçuşlarda kapasite kısıtlaması
Faik KAPTAN/İSTANBUL,() Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürülüğü bu gece yarısından itibaren İstanbul ve çevresinde beklenen kar yağışı nedeniyleı 00.01 - 23.59 saatleri arasında uçuşlarda yüzde 20 oranında...
25 Ocak 2017 Çarşamba 15:49
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.