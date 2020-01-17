Bekçi Ömer Özer, gözyaşlarıyla toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 2 mahalle bekçisinden Ömer Özer (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Arkadaşları, mahalle bekçileri geri dönmeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalardan sonuç alınamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği arama çalışmalarının 6'ncı gününde, dün bekçilerden Ömer Özer'in cansız bedeni kaybolduğu noktaya 500 metre uzaklıkta bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Diğer kayıp Oktay Avcı'yı arama çalışmaları sürerken, Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan bekçi Ömer Özer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Özer, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Ilce Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Emniyet Müdürü Ercan Bilir, emniyet personelleri ve ilçe protokolünün katılıyla Bahşiş Mahallesi Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi. Bekçi Özer'in mesai arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



