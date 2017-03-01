Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...

Bekçi cinayetinde mesai arkadaşı tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki bir demir çelik fabrikasında av tüfeğiyle başından vurularak öldürülen işyeri bekçilerinden 46 yaşındaki Hasan Utku'nun katil zanlısı olarak, kurumun bir diğer bekçisi K.Ç. gözaltına...

Bekçi cinayetinde mesai arkadaşı tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki bir demir çelik fabrikasında av tüfeğiyle başından vurularak öldürülen işyeri bekçilerinden 46 yaşındaki Hasan Utku'nun katil zanlısı olarak, kurumun bir diğer bekçisi K.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.Ç., tutuklandı.
Pamukkale İlçesi Korucuk Mahallesi'nde bir fabrikada işçi olarak çalışan ve aynı zamanda bekçilik de yapan Hasan Utku, geçen pazar günü başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aynı fabrikada gece bekçiliği yapan K.Ç.'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada katil zanlısı K.Ç.'nin, kendisine sürekli baskı yaptığı ve talimatlar verdiğini iddiasıyla Utku'yu öldürdüğü sonucuna varıldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.