Bekçi cinayetinde mesai arkadaşı tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki bir demir çelik fabrikasında av tüfeğiyle başından vurularak öldürülen işyeri bekçilerinden 46 yaşındaki Hasan Utku'nun katil zanlısı olarak, kurumun bir diğer bekçisi K.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.Ç., tutuklandı.

Pamukkale İlçesi Korucuk Mahallesi'nde bir fabrikada işçi olarak çalışan ve aynı zamanda bekçilik de yapan Hasan Utku, geçen pazar günü başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aynı fabrikada gece bekçiliği yapan K.Ç.'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada katil zanlısı K.Ç.'nin, kendisine sürekli baskı yaptığı ve talimatlar verdiğini iddiasıyla Utku'yu öldürdüğü sonucuna varıldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI